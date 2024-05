Reanudan clases en Conalep II tras manifestación por presuntos maltratos de docentes a alumnos

Luego de varias negociaciones entre las autoridades educativas del Conalep II y padres de familia, se llegó a un acuerdo para mantener la estabilidad del plantel y que los estudiantes volvieran a sus clases debido al periodo de exámenes.

Estos acuerdos se establecieron luego de que el pasado lunes 13 de mayo se realizará una manifestación por parte de la comunidad estudiantil y sus padres de familia, quienes manifestaban que sus hijos sufrían de malos tratos por parte de los docentes, así como otras situaciones que fueron expuesta en carteles en la puerta de la escuela.

La reunión fue encabezada por el director del plantel Jorge Ramírez, en la cual se acordó respetar el acuerdo establecido previamente, en el que se abrirá un canal de comunicación directo con los docentes para abordar y corregir actitudes que afecten el ambiente escolar.

Una de las madres de familia de nombre Olga Lozano, comentó que parte de este acuerdo además de tener la opción a diálogo abierta con las autoridades educativas y docentes, también será para que estos últimos puedan trabajar en el respeto hacia los jóvenes, además que el director se comprometió a estar evaluando a los profesores.

Cabe mencionar que la madre de familia indicó que habrá cambios de algunos maestros, sin el afán de perjudicarlos, únicamente para evaluar y mejorar en el plantel, quedando director Ramírez comprometido y dispuesto a recibir cualquier opinión, sugerencias, quejas, entre otros comentarios.

Asimismo, las y los estudiantes junto con sus madres decidieron no cerrar de nuevo el plantel, ya que los jóvenes se encuentran en periodo de evaluación y no es de su interés perjudicarlos, ya que hay alumnos que no tienen problema alguno, o al menos no lo externan.

De esta forma la señora Olga informó que, si dichas soluciones a las problemáticas no dan los resultados prometidos, volverán a manifestarse en las instalaciones del plantel con las mismas inconformidades hasta se den soluciones que reflejen el compromiso del director.