Rechazan director y subdirector corrupción en Conagua

El subdirector operativo de la Conagua, Eli Vázquez, rechazó que los mensajes en donde presuntamente pide 50 mil pesos a un ciudadano para realizar un trámite, son totalmente falsos, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de la persona que lo difamó de esa manera.

Mediante una carta, el subdirector Eli Vázquez Ibarra, puntualizó que las acusaciones en su contra, son completamente falsas, así como la aseveración acerca de una supuesta participación de su parte en un indebido uso del cargo público para obtener un lucro; asimismo, aseguró desconocer como propia, una supuesta conversación a través de WhatsApp, con la persona que le acusa de ello y con quien jamás ha tenido contacto.

El funcionario federal, aseguró que, por tales motivos, interpuso una denuncia formal ante la autoridad correspondiente, con el propósito de que se investiguen estos hechos y se precisen responsabilidades contra quien resulte responsable.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Las acciones institucionales de combate a la corrupción que se han implementado en la Dirección Local de Conagua en Chihuahua, han suscitado reacciones de grupos de intereses creados, que buscan mal informar a la opinión pública mediante la difamación y el engaño. Su propósito parece ser generar una percepción de desconfianza hacia las autoridades de Conagua”, expuso en la carta emitida.

Por su parte el director de la Conagua en Chihuahua, José Ángel Félix, brindó todo su respaldo al funcionario federal, a quien calificó como un servidor público con una trayectoria limpia y con un trabajo ejemplar.

“Nosotros estamos aquí no para hacer lo mismo que siempre se había hecho, yo me he distinguido por mi honradez y mi honestidad, quiero dejar claro de que somos parte de un gobierno que viene a hacer las cosas bien, en esta Conagua hay un director honesto a toda prueba, no sé mentir, no sé robar y no sé traicionar; el ingeniero Eli, es un colaborador mío, honesto a toda prueba, que deja todo en esta institución de una forma ejemplar; es la persona más trabajadora que hay en esta oficina, me duele mucho que hayan hecho un linchamiento mediático a través de denuncias periodísticas, aún y cuando existen los cauces legales para estos asuntos”, subrayó el funcionario.

Destacó que el subdirector Eli Vázquez, de una manera muy profesional, dio la cara y ahora interpuso una denuncia para que se proceda legalmente contra quienes están incurriendo en actos de violación a sus derechos, porque es una infamia que lo afecta en todos los sentidos, incluso en su ámbito familiar.

José Ángel Félix, atribuyó las denuncias falsas, a intereses externos de quienes buscan afectar a la Conagua, debido a que la nueva dirección de esa dependencia federal, está trabajando para acabar con la corrupción.

“Nuestra versión es la verdadera, nosotros estamos trabajando con honestidad y siempre tratamos de hacer lo mejor para servirle a la gente, con honestidad y transparencia; nosotros damos la cara y respaldó la honestidad del ingeniero Eli Vázquez, enfatizó el director de la Comisión Nacional del Agua en Chihuahua.