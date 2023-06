Rechazan dos amparos vs nuevo Relleno Sanitario por falta de evidencias

El presidente municipal Marco Antonio Bonilla informó que dos amparos en contra del nuevo Relleno Sanitario fueron rechazados, por la autoridad judicial federal, donde al menos 18 quejosos, habrían elaborado estos amparos para conseguir la suspensión provisional de la obra.

Uno de los amparos era por parte de 15 quejosos, sin embargo, no procedió por falta de evidencia, pues no pudieron comprobar la residencia afectada, que se alegaba se encontraba cerca de lo que se planea será el nuevo relleno sanitario, mientras que el otro fue por parte de otros 3 quejosos que tampoco pudieron comprobar la residencia cerca del relleno y que por lo tanto no tenían participación en estos hechos.

"Estamos esperando la resolución del los que ya se interpusieron, para ver si ya se levanta la suspensión del acto, espero que sea antes de la audiencia constitucional" comentó el presidente municipal, asegurando que al momento

Foto: Cortesía | Paola Andujo

El alcalde Bonilla hizo mención de los que interpusieron los amparos actuales esperando a que no se interpongan más, pues este proyecto ‘no afecta ni vulnera los derechos de nadie más’, tenemos interpuestos de Bafar, Ganadero Domingo Prieto, STEGE y el Secretario de Grupo Valles, por lo que restarían 8 amparos por este proyecto.

También mencionó que mantiene la esperanza en que aquellos en interponer los amparos, levanten la suspensión del acta incluso a la audiencia constitucional y poder comenzar con el trabajo que estaba a punto de empezar la semana pasada, pues se necesita que se levanten las especies endémicas de flora en el área elegida.

El Presidente Municipal, mencionó que tienen instaladas membranas en la celda dos, que tienen proyección con las normas y reglas necesarias, y negó que exista alguna contaminación en los acuíferos dentro de la capital.

Hasta el momento se encuentra en espera la resolución de la audiencia constitucional, programada para el próximo 19 de julio debido a los amparos interpuestos y que mantienen suspendida obra.