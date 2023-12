Rechazo de chihuahuenses hacia Corral no tiene nada que ver con Sheinbaum: Raymundo Romero

El exsecretario general de Gobierno, Raymundo Romero expresó que el rechazo de los chihuahuenses hacia el ex gobernador Javier Corral Jurado, no tiene nada que ver con la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum.

El exfuncionario estatal durante la administración de César Duarte, expuso que incluso, quienes han sido procesados y se han visto relacionados con el narcotráfico, son los propios hermanos de Javier Corral, por lo que debería abstenerse de emitir más acusaciones.

Calificó a Javier Corral, como una persona que no sólo tiene doble nacionalidad, sino que se ha dirigido en su vida con una doble moral.

Estos comentarios surgen después de que el pasado miércoles se registrara un altercado en el restaurante Garufa en el periférico de la Juventud, en donde Raymundo Romero encaró a Corral Jurado por las acusaciones de peculado que le realizó en el 2019.

Junto al exdiputado Fernando Reyes, el ex funcionario priista, le reclamó por haberlo mandado detener un 24 de diciembre, horas antes de celebrar la navidad junto a sus seres queridos, para posteriormente ser llevado al Cereso de Aquiles Serdán en donde fue agredido, a pesar de padecer cáncer y tener 74 años de edad.

En respuesta al reclamo y a la forma en que fue encarado en el reconocido restaurante, Javier Corral aseguró que las agresiones en su contra y el odio del que ha sido blanco, aumentaron luego de que hizo público su apoyo a la aspirante de Morena por la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

En este sentido, ex funcionarios que en su momento fueron señalados por Javier Corral como corruptos, como lo es Raymundo Romero, Jesús Manuel Esparza, Enrique Valles, entre otros, han manifestado que el rechazo al ex gobernador panista, no es por su apoyo a Sheinbaum, sino por las arbitrariedades y abusos cometidos durante su quinquenio.