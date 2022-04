Recibe constancia de mayoría nuevo dirigente de la Sección 42 del SNTE

El maestro Manuel Quiroz Carbajal recibió la constancia de mayoría y oficialmente es el nuevo dirigente de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En las instalaciones de un conocido salón de la ciudad ubicada en la avenida de la Cantera, donde se instaló el Comité Nacional Electoral se realizó la entrega del documento.

El maestro Manuel Quiroz Carbajal recibió la constancia de mayoría / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

El profesor Quiroz acompañado por los integrantes de la planilla verde Magisterio Quiere Cambio dijo que se trabajará en beneficio de los agremiados a la sección, hizo un llamado a la unidad y a abandonar las viejas prácticas.

Este sábado 9 de abril de 2022 iniciará su periodo por 4 años para culminar el 8 de abril de 2026. A partir del sábado la Sección 42 contará con una nueva directiva.

A nombre del Comité Nacional Electoral se le hizo entrega de la constancia no sin antes invitarlo a representar a los trabajadores de la educación de Chihuahua con toda dignidad.

Al grito de magisterio quiso cambio levantó la constancia y con el aplauso se refrendó su compromiso. El maestro Quiroz agradeció a los integrantes de la Comisión Nacional Electoral.

En el primer mensaje a su equipo de trabajo y quienes le acompañaron dijo que es resultad de mucho esfuerzo, porque sin recursos ni padrinos lograron llegar a la directiva.

“El éxito fue el trabajo de excelente grupos de lucha, no hay personalismos, sino la conformación de un equipo que ha estado cerca de la base”.

El profesor Quiroz acompañado por los integrantes de la planilla verde Magisterio / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Así mismo dijo que una de la primeras acciones es hablar con la Secretaría de Hacienda para que dejen de retener la cuota a los jubilados, “Cuentas claras amistades largas”, sentenció.

La indicación a partir del sábado es trabajar por los casi 26 mil trabajadores que integran la Sección 42, recomendó trabajar como una familia de manera honesta

“Nos valió ser siempre honestos”, dijo que no debe haber distingos a fin de no cometer los errores que se cometieron en el pasado, “Quien no le quiera entrar que se vaya, porque entonces no habrá un verdadero cambio”.

Como capitán del barco dijo que no lo abandonará sino que trabajará hasta el final de la gestión por el bien de los agremiados.