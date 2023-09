Recibe De la Peña firmas a favor de libros de texto

El secretario General de Gobierno del Estado, Santiago de la Peña, atendió a la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, los diputados, regidores y militantes de ese partido que se instalaron esta mañana en la Plaza Hidalgo a fin de entregar 100 mil formatos firmados por padres de familia en los que exigen se les entreguen los nuevos libros de texto gratuitos (LTG).

El funcionario estatal les explicó que sí recibirán cada una de las solicitudes que los morenistas recabaron en al menos 30 municipios de la entidad, por lo que dicha recepción será paulatina a fin de tener una mejor organización.

El coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, precisó que por día les van a recibir 3 mil formatos, iniciando hoy mismo y hasta que “se agoten las 100 mil o el número mayor si los papás y las mamás de Chihuahua nos siguen mandando formatos firmados”.

Es preciso destacar que De La Peña Grajeda les comentó en corto que existe una posibilidad de que el Gobierno del Estado desista de la acción que ha tomado de retener los LTG, lo cual el legislador celebró y espera que efectivamente la gobernadora tome esa decisión.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Lo he dicho y lo sigo afirmando, advirtieron ya el error, ya solo les falta humildad para cambiar una mala decisión que tomaron”, subrayó Estrada Sotelo quien detalló que el discurso de los panistas incluso es diferente, ya que ya no señalan los tomos como “basura”, sino que se escudan afirmando que la no distribución corresponde a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Ya ahorita ya está moderado (el discurso), ya ahorita incluso advierten la posibilidad de una decisión de la gobernadora, según lo dijo el secretario, de desistirse de la medida pues porque fue un gran error la negativa de la gobernadora de distribuir”, agregó el congresista.

Es preciso comentar que, en punto de las 10:00 horas, integrantes del partido de la Cuarta Transformación, instalaron una carpa en la Plaza Hidalgo en donde colocaron un total de 52 cajas en las cuales contenían los 100 mil formatos con su respectiva copia en las que padres de familia exigen a Campos Galván permita la distribución de los LTG.