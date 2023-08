Recibe diputada Andrea Flores a integrantes de la Alianza Nacional de Padres

Esta mañana, la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Andrea Flores, recibió a algunos de los integrantes de la Alianza Nacional de Padres, los cuales le externaron su inconformidad respecto a los nuevos libros de texto gratuitos (LTG) y le solicitaron su apoyo para que estos tomos no lleguen a manos de sus hijos.

Igualmente, denunciaron que algunos docentes han sido presionados para externar su respaldo a estas nuevas herramientas, motivo por el cual solicitaron que tanto los legisladores como el Gobierno del Estado tomen en cuenta acciones que los salvaguarden y les permita desarrollar su labor de manera libre.

Ante esta exigencia, Flores Chacón se comprometió a buscar una reunión con los docentes a fin de conocer de primera mano la situación por la que atraviesan y corroborar si están siendo obligados y amenazados a manifestarse en favor de los LTG.

Una de las lideres de la organización civil enfatizó que no están de acuerdo con estos nuevos materiales federales no solo por la ideología política y de género “que es evidente”, sino también porque aseguran carece de pedagogía de calidad, “están formando fanatismos e ideas no basadas en las ciencias”.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Ante el sentir de los presentes, la legisladora se comprometió a llevar con su bancada las peticiones recibidas e incluso a concretar una reunión con los quince diputados panistas, las organizaciones civiles y docentes a fin de entablar un diálogo y continuar formulando soluciones a la problemática que se vive.

Foto: Ilse Gómez | El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Se solidarizó con los padres de familia al externar que ella, como madre de un infante que va a segundo grado de primaria, también está preocupada por la clara ideologización socialista que se pretende implementar a los niños, “les quieren hacer creer que está bien ser pobre y no superarse”.

Juárez "Los niños no se pueden quedar sin libros": Madre de familia juarense

La congresista subrayó que “los niños no son el futuro, son el presente” por lo cual se debe cuidar lo que se les enseña y se les debe dotar de herramientas para que puedan salir adelante; agregó que no se le debe apostar a un retroceso mayor al que se tuvo en la pandemia.

Finalmente, adelantaron que tendrán participación en la marcha que se efectuará el próximo 9 de septiembre para externar su rechazo a los libros de texto gratuitos.