Recibe Gobierno de Chihuahua reconocimiento por implementación de plataforma CODEMUN

El gobierno de Chihuahua recibió el reconocimiento de Buenas Prácticas en el "Uso de la Información, Monitoreo y Evaluación para Mejorar la Política de Desarrollo Social 2023", ello, gracias a la implementación de una plataforma digital CODEMUN, con información que les permitirá una mejor toma de decisiones en beneficio de los habitantes y en el combate a la pobreza.

La Plataforma de Coordinación para el Desarrollo Municipal (CODEMUN), es una herramienta digital que tiene la finalidad de minimizar los riesgos en la toma de decisiones basados en la información y datos disponibles para abordar las necesidades específicas de las comunidades. La plataforma simplifica los indicadores de Coneval e INEGI en materia de pobreza para los 67 municipios.

La información se encuentra al alcance de las y los presidentes municipales para que los recursos públicos lleguen a donde más se necesitan.

En el Salón Rojo de Palacio de Gobierno se realizó la ceremonia de entrega del reconocimiento, la cual fue presidida por Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno del Estado y acompañado del gabinete social, resaltó que esta plataforma pone en el centro a los ciudadanos a quienes los servidores públicos deben servir a fin de lograr resultados.

“Somos un gobierno serio que trabaja por resultados tangibles y para hacer una diferencia en la vida de las personas. Nos permite ser más asertivos en el combate a la pobreza y los esfuerzos se redireccionan a atender las necesidades más apremiantes de la sociedad chihuahuense”.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

El secretario general de Gobierno mencionó que está herramienta demuestra que Chihuahua cuenta con un gobierno innovador que aporta soluciones creativas y da una respuesta pronta a las demandas de los chihuahuenses, “Es una buena práctica que se heredará a las siguientes administraciones, una herramienta que nos da la posibilidad de medirnos todos los días, simplemente no podríamos estar cumpliendo con el cometido sin evaluación no sabríamos si avanzamos a retrocedemos, estaríamos incluso sujetos a gobernar con base a ocurrencias, no sabríamos si los recursos están llegando a las personas que lo necesitan o si se están perdiendo en el camino”.

Hizo referencia que durante el periodo 2020- 2022, más de 280 mil personas pudieron salir de la pobreza y más de 30 mil de la pobreza, sin embargo, dijo que deben hacer mayores esfuerzos, dado que en el estado se encuentra el municipio con mayor rezago en el país, que es Batopilas, el compromiso es cambiar la dura realidad que viven los residentes de este municipio y de 18 más con rezago social, todos en la Sierra Tarahumara, por lo que desde el pasado de agosto, se puso en marcha el programa Juntos por la Sierra.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

La plataforma es crucial para abatir la pobreza en los municipios, por lo que exhortó a los alcaldes y alcaldesas a seguir trabajando por la construcción de una mejor Chihuahua.

En su intervención, Jorge Soto Prieto, coordinador de Desarrollo Municipal, agradeció la colaboración de los alcaldes de los 67 municipios por su esfuerzo para construir un Chihuahua mejor, más próspero y con oportunidades para todos.

A la vez que resaltó que la plataforma surge bajo la filosofía de la gobernadora María Eugenia Campos Galván de evitar el dolor evitable. “La plataforma ayuda a saber que le duele a los municipios, dónde y cuánto cuesta resolver el dolor de los municipios, pero además que estamos haciendo para aliviar ese dolor”.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

En la presentación en video de la plataforma se resaltó que los municipios presentan desafíos únicos, desde la pobreza hasta el rezago social, mediante el uso de mapas interactivos el usuario puede navegar con facilidad de forma clara seleccionando necesidades y carencias específicas, comunidades e indicadores clave.

La plataforma además es un instrumento de transparencia, porque se pueden consultar las tablas de evidencia donde se refleja la inversión pública a nivel estatal, municipal y por localidad. Incluso permite que los Planes de Desarrollo Municipal sean alineados a los objetivos de la Agenda 20-30.

Alida Marcela Gutiérrez Landeros, coordinadora general de Análisis de la pobreza y José Manuel del Muro Guerrero, coordinador general de Monitoreo, Entidades Federativas y Fortalecimiento Institucional de Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Pública (CONEVAL), señalaron que la plataforma obtuvo el reconocimiento de entre 70 postulantes debido a que tiene elementos muy importantes para la toma de decisiones.

Se resaltó que la información de la plataforma les va a acercar indicadores sobre problemáticas sociales y carencias que sin duda ayudará a que los alcaldes y alcaldesas puedan impactar de mejor manera en la calidad de vida de sus habitantes.

El secretario general de gobierno recibió a nombre de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.