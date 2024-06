Recibe SSPE constancia de certificación Calea

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), recibió la constancia de Certificación Calea, la cual estuvieron trabajando desde hace dos años.

El evento contó con la participación de Gilberto Loya Chávez, en su calidad de titular de la SSPE, el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, así como las titulares del congreso del estado y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Está certificación Calea es entregada por el gobierno norteamericano, a instancias de seguridad estatales, por lo que en esta ocasión certificarán a la SSPE por el cuerpo policial y por la plataforma centinela.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Gilberto Loya Chávez, en su calidad de titular de la SSPE, destacó que actualmente la dependencia cuenta con policías que acceden a las mejores prestaciones y servicios, como parte de la certificación.

Directivos norteamericanos de Calea, Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, Inc., fueron los que entregaron los certificados a mandos policiales del estado y en representación de algunos municipios.

Por su parte, el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, expresó que estos logros por parte de la SSPE, son dignos de reconocerse, debido a que con estos certificaciones, se asegura el mantener el orden y la paz.