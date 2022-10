Reclaman alumnos a Cobach entrega de certificados

Egresados de diversos planteles del Colegio de Bachilleres de Chihuahua se comunicaron con este rotativo para denunciar públicamente que la falta de entrega de los certificados de estudios por parte de dicha institución, les ocasiona problemas en las universidades donde entraron e incluso, podrían ser expulsados si no se les entrega el documento.

Particularmente en los planteles 3 y 18, pero los egresados refieren que han escuchado que pasa la misma situación en otros planteles, debieron pedir una prórroga para el 14 de octubre; sin embargo, el Cobach no les entrega el certificado: “nosotros pagamos todos los requisitos que nos pidieron, pero a la hora de que ellos tienen que cumplir, no nos entregan nuestros papeles: son muy buenos para pedir el dinero pero no cumplen”, comentó uno de los alumnos.

Esta actitud por parte del Cobach fue señalado por los ex alumnos como una falta de profesionalismo, e incluso de prepotencia, pues los jóvenes refieren que cuando van a las oficinas a pedir su certificado, el personal (del plantel 18):

“fueron muy burlonas, prepotentes y groseras y me dijeron que el certificado llega para noviembre, pero no me dieron fecha, entonces ¿cómo les creo?”, comentó el estudiante, quien agregó que él tiene una beca deportiva y que si no entrega la papelería que le piden en la Universidad, perderá su beca y su oportunidad de estudiar.

“Es una falta de profesionalismo de esta institución, ya que por semanas nos han estado negando nuestros certificados de terminación de estudios con la excusa de que dirección general tiene la culpa y que ellos no pueden hacer nada”, relató otro exalumno que está en la misma situación.

Señaló que cuando van a solicitar el documento, incluso les niegan la entrega al edificio, a pesar de que los conocen y saben que son egresados de la institución: “cuando les decimos que necesitamos la papelería, nos dicen textualmente ‘las prórrogas de entrega de papelería de la UACh son falsas, no les hacen nada, a ustedes que les valga’”, comentó el estudiante.

Sin embargo, el joven dijo que saben que eso es mentira, ya que en otros planteles ya están entregando certificados y las y los afectados tienen miedo de que les retrasen la entrega y resultar afectados en sus universidades ”por estas personas que claramente no tienen la voluntad de hacer su trabajo en tiempo y forma”, comentó con molestia el estudiante que denunció.

Por su cuenta, el Colegio de Bachilleres informó que el retraso en la entrega de papeles se debió a la falta de un Director General, aunque aseguraron que ya están por llegar todos los certificados, y que dentro de 15 días se entregarán los faltantes.