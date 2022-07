Recomienda alcalde a padres de familia no descuidar a menores en cuerpos de agua

Esta mañana el alcalde recomendó a madres y padres de familia extremar precauciones cuando se encuentren menores de edad alrededor de algún cuerpo de agua para evitar lamentables accidentes, como el que tristemente arrebató la vida a un menor de 7 años de edad en el Centro Recreativo Los Llorones.

Lo anterior, luego de que el pasado jueves trascendiera el fatal incidente y que desconcertó a la comunidad entera: "A los padres de familia les pedimos que en cuerpos de agua no descuiden un solo segundo a los hijos, porque lamentablemente los accidentes pasan cuando uno menos se lo espera", recomendó el munícipe.

Agregó que las autoridades municipales revisarán durante los fines de semana que los cuerpos de agua, balnearios y centros recreativos cuenten con salvavidas y equipo necesario para atender cualquier emergencia.

Informó que el balneario Los Llorones fue clausurado y no volverá a abrir hasta que no se deslinde la responsabilidad por parte de la Fiscalía General del Estado, y confirmó que efectivamente el lugar no tenía salvavidas.