Reconoce CEA mediación de la gobernadora en el tema del agua

Alfonso Lechuga de la Peña, presidente del Consejo Estatal de Agricultura, calificó como una buena señal que la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván gestione soluciones para el problema de la falta de agua en las presas, pues adelanta que durante esta administración los productores recibirán su apoyo.

Es importante que desde el día uno la gobernadora favorezca a los productores del estado; lo que es una muy buena señal de que en esta ocasión, no va a estar el sector productivo solo, como nos sucedió la pasada administración. Es importante ese respaldo, le da una muy buena señal de que la gobernadora haya hecho este pronunciamiento, y que sea una mediación efectiva para que no se vuelva a suscitar este problema, lo cual debe recaer en los funcionarios de la Junta Central de Aguas, y en los titulares de la Secretaría de Desarrollo Rural y Secretaría de Gobernación, deben ser los garantes que se dé el cumplimiento de este posicionamiento del gobierno del Estado”, manifestó.

Lo anterior lo expresó en relación a que la gobernadora Maru Campos declaró que había gestionado un acuerdo verbal con la administración federal, para que durante un lapso de tres años, no haya extracciones de las presas de Chihuahua.

En ese sentido, Alfonso Lechuga mencionó que aunque hay una ligera recuperación de las presas que dotan de agua al Distrito de Riego 005, favorecido por estas lluvias, sin embargo, no están a los niveles para alcanzar la dotación total que siempre se otorga al distrito de riego que son mil millones de metros cúbicos, lo que implica que no haya un favorable 2022.

“Esperemos que el próximo año también se presente la temporada de lluvias para poder tener otra recuperación adicional del agua en las presas. Mucho menos, hablar de que se piense para poder extraer agua de las tres presas de donde se quiso extraer para el pago del Tratado”, expresó Lechuga de la Peña.

Al respecto, manifestó que se debería implementar un sistema estatal para la correcta medición de los escurrimientos y demasías, que es lo que se paga del agua del Tratado a través del río Conchos.

“En lo que tenemos que pensar, antes de planear otra extracción del agua de las presas, hay que estar al pendiente. Es una tarea muy importante que va a tener la próxima administración, en la negociación, la intermediación, la medición del agua con las autoridades y productores, para que nunca se presenten los eventos que tuvimos en el año 2020”, afirmó.

Puntualizó que aunque la temporada de lluvias fue favorable durante los meses de julio y agosto, en el presente mes de septiembre no se ha presentado una fuerte cantidad de lluvias, por lo que se espera que cambie el pronóstico para los próximos días, y se presenten algunos fenómenos climatológicos, que atraigan lluvias al territorio chihuahuense, y permita cerrar de manera favorable el ciclo de temporal. No obstante, adelantó que según las previsiones, no se tendrá un ciclo 2022 al cien por ciento de la dotación de agua en el Distrito de Riego 005.

Sin embargo, para el año 2022, el agua almacenada en las presas será insuficiente para garantizar el 100% de la dotación de agua al Distrito de Riego 005, a menos que se presenten más precipitaciones, para poder incrementar –al menos en la presa más importante que es La Boquilla-, y cerrar el ciclo, por lo menos, al 40% de su capacidad total.