Reconoce Congreso del Estado a Chihuahuenses Destacadas en su edición 2024

En una Sesión Solemne en la que se contó con la presencia de la titular del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Raquel Bravo Osuna; y la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miryam Hernández Acosta, el Congreso del Estado hizo la entrega del Reconocimiento Chihuahuense Destacada en su edición 2024, por medio del cual homenajearon y destacaron la labor y trayectoria que han encabezado féminas de la entidad en favor de sociedad chihuahuense.

María Beatriz Haydeé Gutiérrez fue la galardonada en la categoría ‘Aurora Reyes’, correspondiente a la disciplina artística. En la categoría ‘Guadalupe Sánchez de Araiza’, que corresponde a las obras asistenciales y trabajo en favor de la comunidad, la galardonada fue la chihuahuense Karina Adriana García Molina.

Alma Delia Alarcón Rojo fue la chihuahuense destacada en la categoría ‘María Esther Orozco Orozco’ correspondiente la disciplina científica. En el rubro de las ciencias sociales y humanísticas, categoría denominada como ‘María Edmeé Álvarez, la galardonada fue Amelia Patricia Cobos Campos.

En el aspecto deportivo, cuya categoría se denomina ‘Berth Chiu Núñez’, la galardonada fue la ciudadana Daniela Andrea Martínez Mariscal. Y finalmente, en la categoría ‘Daniela Álvarez’, correspondiente a la lucha feminista y los derechos humanos de las mujeres, se reconoció a Lydia Cordero Cabrera.

En su mensaje, Ivón Salazar, presidenta de la Comisión de Igualdad, encargada de efectuar este premio, confió en que “llegará un día en el que ya no veremos como algo extraordinario la labor de las mujeres que nos precedieron”. Precisó que no se trata de un desafío entre sexos, sino de visibilizar la labor de las chihuahuenses.

Y es que hizo hincapié en que comúnmente, las acciones emprendidas por las mujeres, ocurren en total anonimato, por lo que este reconocimiento permite que cada mujer pueda observar sus acciones con otra perspectiva y resalto en mayor medida sus propios logros.

Lydia Cordero Cabrera fue la encargada de emitir unas palabras en representación de las galardonadas, en donde recordó que aún se tiene un gran camino por recorrer en materia de igualdad, pues no se tiene el derecho a no ser asesinadas por los propios maridos, a no ser acosadas ni abusadas, a no ser violentadas, entre otros.

“La lucha de las mujeres es legítima e impostergable”, precisó al enlistar una serie de pendientes que se tienen por resolver en los tres poderes de Gobierno, aprovechando la presencia de los representantes de cada uno de ellos. Por ejemplo, hizo un llamado a que se le dé seguimiento y continuidad a la llamada Ley Mya que se encuentra detenida en la Cámara de diputados.

Igualmente, convocó a que se ponga sobre la mesa y el debate el tema de violencia sexual infantil, pues se siguen ocupando los primeros lugares a nivel nacional, por lo que urgen regulaciones a la ley al respecto para proteger a los infantes. Recordó que se sigue teniendo una alerta de género a la cual hay que prestarle atención, así como el otorgamiento de un mayor recurso presupuestal a la FEM, así como la extensión de los horarios de atención.

Por su parte, Raquel Bravo reconoció que el camino por recorrer para lograr la reivindicación es largo; empero, precisó que las mujeres chihuahuenses no están solas, pues la igualdad sustantiva es alcanzable con las instituciones “que tanto nos han costado construir y que hoy hay que defender por el futuro de nuestras niñas y jóvenes”.

Es preciso recordar que en esta ocasión, por primera vez, además de la medalla conmemorativa de dicho reconocimiento, se otorgó un estímulo económico a cada una de las galardonadas.