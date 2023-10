Reconoce Marco Bonilla la labor del DIF Municipal en su 2º Informe de Actividades

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, destacó el trabajo del DIF Municipal, para fortalecer a la sociedad con perspectiva de familia, y felicitó a su esposa, Karina Aidée Olivas Maldonado, presidenta del organismo, por su trabajo al frente de la gran familia que conforma la institución.

Al término del informe de Karina Olivas, el alcalde Bonilla resaltó durante el segundo informe de trabajo del DIF Municipal, que desde la presidencia, Karina Olivas ha trabajado por todas las familias chihuahuenses con programas, campañas y apoyos para quienes más lo requieren.

Mencionó que al gobernar con perspectiva de familia, las sociedades progresan cuando se sostienen con familias fuertes, y en ese sentido, exhortó a directoras y directores de las diferentes dependencias del Gobierno Municipal de Chihuahua, sigan gobernando con perspectiva de familia. Afirmó que al hacerlo así, se puede garantizar que las mujeres no salgan de manera insegura de sus escuelas o sus trabajos; que la policía en los traslados, las haga sentir acompañadas; y que vivan libres de violencia.

Así mismo, refirió que garantizar lugares de cuidado y protección para niños y niñas, es otro de los factores de gobernar con perspectiva de familia, y puso de ejemplo, los Centros de Desarrollo Familiar, CEDEFAM.

Bonilla Mendoza explicó que en la zona de Punta Oriente, es donde más abuso sexual se registraba en Chihuahua y con el Cedefam Oriente, se da un golpe de timón para cambiar esa realidad.

“Karina has brindado cercanía y amor a las familias de Chihuahua, has sido un faro de luz y de esperanza, para quien ya no lo tenía. Nos sentimos profundamente orgullosos de tu trabajo y de la sensibilidad Sigue siendo ese motor que impulsa Agradeció a Mario García y al gran equipo del DIF Municipal”, le expresó el presidente municipal.

En otro ejemplo de gobernar con perspectiva de familia, el presidente municipal, resaltó la historia de Lizet Islas que gracias a los talleres de los Módulos de Impulso a la Economía Familiar, pudo iniciar su negocio y hoy ya cuenta con su empresa; también, el ejemplo de la familia de Mary, que gracias a la Beca de Excelencia que recibió su hijo Antonio en los últimos semestres de la Universidad, hoy ya es un orgulloso egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con empleo en la empresa Essilor, trabajando como ingeniero.

Así mismo, señaló que, al interior del Gobierno Municipal también se ve por las familias, como en el caso de los policías Ana y José Ángel o de los bomberos Gaby y Roberto, que gracias a la reforma que reduce la jubilación a 25 años de servicio, su familia podrá tener en casa a sus grandes héroes para disfrutarlos.

“Gobernar con perspectiva de familia, va más allá, porque abarca garantizar que las mujeres que salen a laborar no salgan con la sensación de inseguridad por las calles tan oscuras que tienen que cruzar, que puedan tener a la mano un botón que las haga sentir siempre seguras, como garantiza nuestra app Yo Segura, es que en sus traslados la Policía Municipal las haga sentir Siempre Acompañadas y a las madres trabajadoras, es garantizar el cuidado y protección para sus niños y niñas en un Centro de Desarrollo Familiar (CEDEFAM) como el de Punta Oriente, Tabalaopa, 2 de Junio, Unidad Vallarta, Jorge Barousse que se han renovado”, añadió el Alcalde entre otras acciones.

Por su parte, el director del DIF Estatal Gabriel Eguiarte Fruns, a nombre de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón, reconoció el trabajo humano, con calidez, accesible e incluyente que le impregna la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, al frente de esta institución.

Para finalizar, Eguiarte Fruns, refrendó el compromiso de trabajar juntos para evitar la violencia en niñas, niños y adolescentes.