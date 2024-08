Reconocemos triunfo de Morena, pero debe haber contrapesos: Alfredo Chávez

Luego del acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE), respecto a la asignación de las diputaciones y senadurías plurinominales, el diputado local panista, Alfredo Chávez, señaló que se les otorgó una sobrerrepresentación evidente a Morena.

“Tiene que haber contrapesos, yo no niego que Morena ganó y ganó bien, pero tiene que haber contrapesos al poder; es una barbaridad lo que le están dando de diputados sobre todo al Partido Verde y al PT”, externó.

Detalló que Morena tuvo el 56 por ciento de los votos en la pasada contienda electoral, pero se les está otorgando el 70 por ciento de la Cámara de Diputados, por lo consideró evidente la sobrerrepresentación que se tiene, por lo que espera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación logre resolver algo al respecto.

En caso de que no se adecuen los espacios de representación proporcional, dijo que serán una oposición contundente, que salga a las calles y que permita la renovación del partido “porque el país vive momentos de crisis y la concentración de poder es muy peligrosa para la democracia”.

Insistió en que su intención no es negar el triunfo de Morena en las urnas, pues son unos demócratas y por eso lo reconocen, pero lo que no aceptan es la concentración de poder que se sigue generando en donde no se les permite dialogar con nadie.

Agregó que hay un 47 por ciento de los mexicanos que no votaron por Morena y no están representados en el Congreso de la Unión, por lo que espera que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo “tenga otra manera de ver la política y hacer política”.

Y es que reconoció en ella a una mujer institucional y que piensa en el país, por lo que confía en que ella sí tome en cuenta a la ciudadanía que tiene otra manera de pensar para poder llevar a buen puerto a México. Por su parte, dijo que en el PAN serán una oposición propositiva para tal fin.