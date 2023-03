Reconocen labor del policía primero el "jefe Fierro"

En la sesión ordinaria de Cabildo, el presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, reconoció la esforzada labor del policía primero Jesús Arnoldo Fierro, "el Jefe Fierro", por salvar a niñas, niños y adolescentes de la violencia, ingobernabilidad y adicciones.

Lo anterior, luego de que las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública presentaran un dictamen sobre la propuesta de iniciativa de reforma al Reglamento del Sistema de Justicia Cívica para el municipio de Chihuahua

En la primera parte de la sesión ordinaria de Cabildo de este miércoles 22 de marzo, se reconoció la labor del policía primero Jesús Arnoldo Fierro González, quien rescató a jóvenes de las calles.

Marco Bonilla le entregó un reconocimiento al "Jefe Fierro" en una ceremonia a la que fueron invitados sus hijos, hijas, nietos y nietas asumidos en el ejercicio de su labor.

"Esto (el reconocimiento) no es nada más mío, es de ustedes y vamos por más. Hay que saber escuchar a los hijos. A todos los que me han apoyado, DIF, Seguridad Pública. Trabajo hasta en las madrugadas. Estamos trabajando, especialmente los que están en las primarias, no caigan en otra situación difícil", expresó el "Jefe Fierro" ante el Cabildo y las niñas, niños, y adolescentes a quienes ha ayudado.

Durante el emotivo momento, se presentó un video con testimonio de adolescentes cuyas vidas fueron tocadas por el esfuerzo y cariño que han recibido del padre, abuelo y rescatador, el "Jefe Fierro".

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Semblanza policía primero Jesús Arnoldo Fierro González

Tiene actualmente 62 años de edad.

Ingresa como policía de la DSPM el 16 de noviembre de 1986, después de haber estado internado en la academia ubicada en las calles Sexta y Urquidi por dos meses.

Inició realizando vigilancia de manera pedestre por la zona centro de la ciudad y en zonas comerciales y concurridas

En el año 2000 creó la Unidad de Atención a Pandillas, logrando reunir en el estadio de béisbol de la colonia Industrial a 600 miembros de diferentes grupos para lograr un pacto de no agresión ni violencia.

Es Licenciado en Derecho, Licenciado en Administración de Empresas y actualmente cursa una maestría en Derecho Laboral.

Es técnico en criminalística y en balística

En el 2016 inició el programa Jóvenes a la Educación, para ayudar a jóvenes y adolescentes que habían desertado de las escuelas y estaban propensos a caer en las redes de la delincuencia. Este programa continúa activo hasta el día de hoy.

En el 2019 lo reconoció el Club Rotario por su labor al servicio de los jóvenes.

Es hermano de policías municipales y dos de sus hijos también son agentes activos en la DSPM.

Gracias a su labor, fue reconocido como inspector en los distritos Villa y Zapata y posteriormente, recibió el grado de policía primero, que actualmente ostenta.

Presenta Marco Bonilla propuestas de Jueces Cívicos y reformas de mercados públicos

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, presentó en la sesión de Cabildo las propuestas de Jueces Cívicos y una reforma sobre mercados públicos, ante el cuerpo colegiado de las regidoras y regidores del ayuntamiento de Chihuahua.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Lo anterior fue informado por el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, quien explicó que en la correspondencia, el alcalde envió un oficio firmado por el comisario Julio César Salas González, director de Seguridad Pública Municipal, en el que remitió tres expedientes de las personas quienes deberán fungir como jueces cívicos.

Posteriormente, refirió el oficio enviado también por el alcalde Marco Bonilla en el cual presenta una iniciativa para reformar cuestiones relativas a mercados públicos, en el Reglamento de Servicios Públicos del Municipio de Chihuahua, y el Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.