Reconocida odontóloga de Parral y su hija, las fallecidas en accidente carretero

Mediante redes sociales, mostraron condolencias por la muerte de Leslie Ricks y su hija Mikaela, de apenas 12 años de edad, las cuales tripulaban una camioneta BMW y fueron impactadas por una camioneta Cherokee la tarde de este miércoles en un accidente registrado en el kilómetro 30 de la carretera Cuauhtémoc a Chihuahua, cerca de El Fresno.

De acuerdo a las publicaciones, Leslie Ricks era una reconocida odontóloga en la ciudad de Parral, profesión que es de la familia Ricks, de acuerdo a lo que declararon algunos parralenses.

“Con profundo pesar, lamento el fallecimiento de Leslie Ricks y su hija Mikaela".

"Que el amor y los recuerdos que compartieron sean un consuelo para su familia en este momento difícil. Que encuentren paz y resignación en los brazos de Dios. Mi más sentido pésame y acompañamiento en su dolor”, publicó en redes Amin Corral, quien se desempeñó como encargado de la oficina de la CEDH en dicho municipio.

El choque, que involucró una Jeep Cherokee, se produjo cuando el conductor de la Cherokee perdió el control de su vehículo mientras circulaba en dirección de Chihuahua a Cuauhtémoc, provocando que la camioneta cruzara el camellón central y chocara de frente contra la BMW.

Ante el fuerte impacto, la Jeep Cherokee terminó volcada en el lugar del accidente. Los cuerpos de las víctimas, dos mujeres y un menor, quedaron a bordo de la BMW.

‘Hoy mi alma y mi corazón están desechos, se nos fueron dos personas maravillosas a las que quiero profundamente, mi Leslie y la hermosa Mikaela Ambas hermosas por dentro y por fuera con unos sentimientos hermosos.

Leslie dejas un vacío en mi corazón eres una persona magnífica que siempre creyó en mi ,aunque a veces ni yo misma creía me brindaste la oportunidad de trabajar a tu lado y me enseñaste a querer ser mejor cada día a cuidar de mi,me enseñaste muchas cosas, me mostraste lo que es una bonita y verdadera amistad con la que puedes contar, compartir las alegrías y las tristezas me llenaste de consejos y de enseñanzas y siempre estuviste al pendiente”, citó en su publicación Denisse Alejandra Armendáriz Rueda.