Recortar sueldos en Congreso para subsidiar casetas y placas: Ordoñez

Fermín Ordoñez, ex presidente del PRI Capitalino, manifestó que el replaqueo y el aumento en el cobro de peaje en las casetas carreteras es consecuencia de varios factores; y que, si los diputados quieren cambiar esto, “que recorten los sueldos y gastos del congreso por el orden del 10% incluyendo el suyo”.

Al enlistar los motivos de los incrementos, en primera instancia preciso que la inflación se actualizó por arriba del 7% y que esto impacta en los precios de pintura, asfalto, gasolina, cemento, acero, renta y compra de maquinaria entre otros productos y herramientas que son necesarios para el mantenimiento carretero.

Por otro lado, mediante sus redes sociales, también destacó que el aumento al salario mínimo, “pega” en la mano de obra del mantenimiento; y que además el incremento al salario de los trabajadores al servicio de la burocracia en general, impacta de la misma manera.

“El replaqueo es una medida de seguridad para obligar a miles de vehículos que circulan en el estado que no están en orden. Placas sobre puestas que no corresponden a los vehículos, que se usan para comisiones de delito, robados, que no tienen el cambio de propietario por la misma razón, hasta carros embargados que siguen siendo utilizados con otras placas... Que alguien le avise a algunos panistas y morenitas que ya no son oposición, que son gobierno y que hay que ser responsables, con toda la carga o desgaste político que se ocupa… Ya se acabaron las campañas”, expuso.

Aparte refirió que “estos son aumentos y acciones que cada sexenio se dan de manera ordinaria; si los diputados quiere cambiar eso, que recorten los sueldos y gastos del Congreso por el orden del 10%, incluyendo el suyo, se ahorran unos 56 mdp anuales y que subsidie las casetas y el costo de las placas”, abundó.