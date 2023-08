Recortó Conacyt 90 por ciento de becas para Chihuahua: Gobernadora

La gobernadora María Eugenia Campos dio a conocer que Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conacyt), recortó hasta el 90 por ciento de las becas que corresponden al estado de Chihuahua.

La mandataria estatal mencionó que el argumento utilizado para esa reducción, fue que la educación que se imparte a través de las becas, es utilizada para implementar educación ideológica capitalista.

“Ahorita me encuentro al director de Investigación y Extensión Universitaria de la UACH, que me está avisando que casualmente a Coahuila, Querétaro y al estado de Chihuahua, se le redujeron las becas de manera sustancial por parte del Conacyt”, señaló.

Campos Galván destacó que se hace un reclamo al Gobierno Federal por la reducción en becas para los jóvenes, lo que representa un enorme y claro daño en contra de los estados de Chihuahua, Querétaro y Coahuila.

Hizo énfasis en que la afectación no es al Gobierno del Estado ni a la gobernadora, sino directamente a los chihuahuenses, lo que se ha venido desde hace más de un año, por lo que ese tipo de embates contra Chihuahua no es algo nuevo.

Por su parte el director de Investigación y Extensión de la UACH, Luis Carlos Hinojos señaló que fue un 90 por ciento de reducción aludiendo a los criterios de elegibilidad de los posgrados.

“Esto es algo que se hizo a nivel nacional, todas las universidades tuvieron alguna afectación, pero como menciona la gobernadora, fueron los tres estados que más reducción tuvieron en este tipo de becas”, puntualizó.

Adelantó que actualmente se encuentran en pláticas con el rector de la UACH, Luis Rivera Campos para analizar la situación y ver las posibles soluciones a la problemática y recuperar las becas perdidas.

Explicó que el recorte se da en su gran mayoría para las materias administrativas, ya que los criterios de elegibilidad, deja a los posgrados en salud como los que más mantienen la elegibilidad.