Recuerda, ya puedes renovar o tramitar tu Credencial para Votar

El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene un recordatorio a la ciudadanía de que ya se encuentran nuevamente abiertos los módulos de atención a fin de que puedan tramitar o renovar su Credencial para Votar, por lo que exhortó a que agenden su cita para efectuar esta gestión.

Tras concluir el proceso electoral, el INE abrió nuevamente sus módulos para realizar las actividades normales, por lo que, aquellas personas que acaban de cumplir su mayoría de edad o requieran hacer algún cambio respecto a sus datos personales, pueden acercarse a las diferentes ubicaciones.

Es importante recordar que igualmente deben acudir aquellas personas cuyas identificaciones tienen vigencia de 2023, pues, desde el 3 de junio dejaron de estar vigentes. Esto, toda vez que el INE aprobó que pudieran tener derechos al voto; empero, se precisó que una vez que concluyera la jornada electoral deberían renovar su credencial.

Foto: INE

Para agendar una cita y hacer más ágil el trámite, se pone a disposición el teléfono 800 433 2000, así como el portal https://ine.mx/credencial. Cabe recordar que para la renovación de la credencial se requiere un comprobante de domicilio y una identificación con fotografía.

Mientras tanto, para solicitar la expedición de la credencial para votar por primera vez, además de los dos requisitos anteriores, se pide el acta de nacimiento, la cual no importa que no sea vigente, siempre y cuando sea legible y no tenga tachaduras ni enmendaduras.

Con el propósito de acercar este servicio a toda la población, durante estos días y hasta el 28 de junio, el INE ha puesto a disposición los Módulos de Atención Ciudadana Móviles los cuales se instalarán en los municipios de Ahumada, Juárez, Ascensión, Jiménez, Aquiles Serdán, Rosales, Madera, Namiquipa y Gómez Farías.

Los trámites que se pueden efectuar en esos Módulos son los mismos que se efectúan en los que se encuentran de manera fija, como la Inscripción al Padrón Electoral, Cambio de Domicilio, Reposición, Corrección de Datos Personales, Reincorporación o Renovación por Pérdida de Vigencia.