Recuperamos la matrícula de la UACH al eliminar modelo fallido: Rector saliente

Ante la presencia de 49 de los 63 Consejeros Universitarios, el Rector saliente de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Jesús Villalobos Jión, ofreció un informe de actividades de los 10 meses de su gestión, mismo que entregó de manera electrónica a todas y todos los miembros de la Asamblea, sobre el periodo del 26 de noviembre del 2021 al 4 de octubre del 2022.

“Devolvimos la confianza en la Uach al eliminar el modelo fallido DS y regresar al modelo de competencias”, comentó el Rector, quien indicó que en el semestre agosto-diciembre del 2021 se recibieron solo 380 solicitudes de ingreso a la Universidad y que el regreso al modelo por competencias, logró recuperar la matrícula, pues en el semestre enero-mayo 2022, se recibieron 4 mil solicitudes y finalmente, en agosto-diciembre 2022, se recibieron 11 mil solicitudes de fichas, de los cuales, fueron aceptados el 91% de las y los aspirantes.

Con el lema “Volvió la confianza, volvió la UACH”, la administración de Villalobos Jión ofreció una serie de vídeos en los que se informaron las actividades y resultados de su gestión al frente de la Rectoría, en los que se resaltó el pago de gran parte de la deuda a Pensiones; la recuperación de la matrícula y la redistribución de los recursos económicos para cubrir las necesidades más elementales de la Universidad.

Rector saliente Villalobos / Foto de: Cortesía | UACH

“Fue una decisión más que acertada”, dijo sobre eliminar el fallido Modelo Educativo DS que implementó Luis Fierro durante su gestión: “es un sistema tradicional, van a haber críticas, pero es el que funciona porque es el que tiene la posibilidad de obtener empleo y aceptación en el mercado laboral, la base de esta reforma fue ser aceptados como medio educativo y ello dará progreso

Dijo que actualmente hay 30 mil estudiantes registrados, de los cuales, con los reacomodos, se llegó al 91% de las solicitudes aceptadas: “esto es el éxito de todos ustedes: directores salientes y los nuevos directores tienen un compromiso muy fuerte: mantener el crecimiento de la institución”, sentenció Villalobos Jión.

Chihuahua Invita rector electo de la UACH a presidenta de la UTEP a su toma de protesta

Informó que se otorgaron 6 mil becas: “no se le negó a nadie la beca y el derecho a educarse, tenemos la limitante de la aplicación de la Reforma Constitucional que dice que debe ser gratuita, nada más resta pedir al estado y a la federación que nos dé los recursos necesarios”, indicó.

Indicó que, aunque no hubo aumento en el presupuesto, gracias a una reestructura, no se debió disminuir el recurso para la parte administrativa: “no a como nos dijeron que fuera austera, no: fue y es y debe ser una administración en la cual se apliquen los recursos donde causen el mayor beneficio de la comunidad universitaria”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Agregó que se logró pagar gran parte, aunque no en su totalidad, la deuda a Pensiones, “porque es imposible pagar lo que la Universidad debe, pero de manera administrativa tenemos un balance entre ingresos y egresos lo que permitirá a la próxima administración seguir trabajando”, agregó Villalobos Jión.