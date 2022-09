Reduce FGE daño patrimonial de afectados de Aras, piden reunión con el fiscal

Desde el lunes 29 de agosto, los afectados por la empresa Aras Investment Business Group, solicitaron al fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, una reunión para “afilar” unos puntos en las carpetas de investigación, ya que entre las peticiones también buscan que se garantice el 100% del capital invertido y no se les descuente alguna cantidad de su dinero.

El abogado Mariano Cordero, compartió que han solicitado la reunión en buenos términos, pero al momento no han recibido respuesta del fiscal general, para detallar algunos puntos que pretenden mejorar en las carpetas de investigación y otros detalles que piensan trabajar en conjunto.

“Entregamos un escrito al fiscal general, el lunes, donde hicimos algunas manifestaciones como víctimas, en cuanto a la cuantificación del daño patrimonial, porque ellos reducen el daño patrimonial, reducen lo que obtuvieron de dividendos incluso de contratos ya vencidos y eso no está bien” compartió el abogado.

Informó que en las carpetas de investigación, se ha pretendido que los afectados no reciban el 100% de su inversión, ya que les estarían descontando el monto que recibieron a partir de sus “dividendos”, a pesar de que la cantidad que recibieron era producto de la inversión que entregaron.

“Es una maquinación, el hecho de haberle pagado a usted oportunamente y cumplido contratos, es una maquinación para que usted caiga con los siguiente y se siga poniendo con la lana, es un medio comisivo no es en si el delito, el delito patrimonial se hace a partir del patrimonio, si usted ganó de 100 mil pesos un total de 50 mil pesos, y reinvirtió 150 mil eso es su patrimonio, no le pueden quitar lo que le dieron porque usted lo adquirió legalmente” ejemplificó.

El abogado que se hace cargo de llevar la defensa de más de 350 afectados por la empresa Aras Investment, dijo que otra de las peticiones es que toda las personas que participan día a día sean contempladas en las próximas judicializaciones, porque son los que tienen denuncias desde los meses de noviembre y diciembre de 2021.

Dijo que a pesar de contemplar los que interpusieron primero la querella ante la Fiscalía General del Estado, están tomando criterios “irregulares” para llevar a cabo la judicialización, ya que a pesar de que reconoce que hay un número importante de víctimas en dos causas penales, no se ha contemplado a los que se encuentran activamente pidieron la reparación del daño desde 2021.

“Queremos hablar con el Fiscal para eso, sobre todo para aterrizar cosas importantes de lo que viene, porque ya tenemos dos causas abiertas, ya hay vinculación y estamos con el reloj contando, porque solamente dos años puede durar la indagatoria en contra los que están detenidos, les dieron 3 meses en la causa 720 y ya pidieron 3 meses más, pero en esos tres meses no ha pasado nada y lo que tienen que hacer es perfeccionar la acción penal” agregó Mariano Cordero.

Aseguró que en el delito por asociación delictuosa que le han fincado a los tres detenidos, deben hacer pruebas para que se establezca muy bien la conducta que cada uno de los imputados, realizó para la comisión del delito, porque consideró que en las imputaciones han sido muy genéricas.

Consideró que lo del notario debe destruirse, para quitar legalidad al acta constitutiva, porque es una “burla” a la ley, pero que todo esto pretende comunicárselo a la Fiscalía General del estado, pero que el titular no los ha querido recibir.

“Primero era la Gobernadora que no nos quería recibir, después el Fiscal nos recibió, nos citó para otra fecha y nos tiró el plantón, volvimos a generar la cita y no nos han hablado, el lunes le pedimos la cita, lo topamos en la banqueta, no quisimos hacer el borlote frente a la prensa para que nos reciba personalmente y sin nada que impida una reunión técnica, jurídica y social, quedó en resolvernos y aun es hora que no nos atiende” aseguró.