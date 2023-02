Reduflación: La estrategia de las empresas para que pienses que los precios no aumentan

El director general del Colegio de Negocios, Luis Arturo Gómez, explicó que más que una cuestión económica, la “reduflación” es una cuestión de mercadotecnia, donde la intención es que el consumidor piense que los precios se mantienen.

Detalló que se trata de un término acuñado por la economista Philippa Malmgren, y significa que un producto no aumenta su precio, pero reduce su tamaño: “Esto más que una cuestión económica es una cuestión de mercadotecnia, ya que una botella de agua de un litro que antes costaba 10 pesos, la empresa decide reducir su envase a 940 mililitros con el afán de no incrementar el precio”, dijo.

Entonces, debido a que los tamaños casi son los mismos, el consumidor piensa que el producto no ha subido de precio cuando en realidad sí, pues aunque cueste lo mismo, se está llevando menos cantidad, explicó.

En este sentido, el maestro en finanzas añadió que la “reduflación” se refiere a cuando el precio del producto se mantiene pero ahora el envase viene con menos cantidad, estrategia mercadológica por la que muchas empresas han optado desde hace mucho tiempo para que en la mente de consumidor los precios se mantengan.

“Como la propia economista que acuñó este término de reduflacion, menciona: es un asesino silencioso porque es exactamente lo mismo que la inflación, puesto que no suben el precio pero te están dando menos cantidad del producto”, recalcó.

Los consejos a los consumidores por parte del director del Colegio de Negocios, es verificar los precios, los gramos que compraban antes, ver la viabilidad de cambiar de marcas, o bien comprar productos similares más económicos, “porque apenas estamos en febrero y este problema inflacionario no se ve para cuando pueda solucionarse entonces debemos seguir tomado medidas al respecto”, indicó.

Fue claro al señalar que la inflación no ha cedido, llevando 23 meses consecutivos con una inflación fuera del objetivo de Banco de México que es entre el 2 y 4 por cierto. Asimismo, refirió que es una situación internacional que no se espera regular a corto plazo, que viene desprendida de varios factores, uno de los más importantes es la pandemia que golpeó la cadena de suministro que no se ha restablecido; la guerra en Ucrania, la crisis de los contenedores, y otras cuestiones más.

Hace tres meses –dijo-, Banxico estimaba que la inflación se normalizaría a finales del 2023, pero actualmente pronosticó es que al término del año en curso es probable que la inflación se ubique por niveles por encima del objetivo.