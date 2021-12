Refinanciamiento de deuda no compromete flujo: Granillo

El secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, José de Jesús Granillo, expresó que en caso de que los diputados locales aprueben el paquete económico planteado por el Ejecutivo, se le podrá dar al estado una viabilidad financiera, no sólo para este año que viene sino para los próximos 20 o 30 años; comentó que con el refinanciamiento de la deuda no se comprometería más flujo del estado.

Añadió que se proponen al Congreso del Estado, varias modificaciones a Ley Estatal de Ingresos, a la Ley de Hacienda, a algunos reglamentos y al Presupuesto de Egresos, con lo que se busca generar las condiciones de aprovechamiento financiero que mejor convienen al Gobierno del Estado.

“Con el decreto del fortalecimiento financiero, le pedimos al Congreso del Estado, que nos autorice a mejorar las condiciones de la deuda bancaria, y a hacer un refinanciamiento de la deuda bursátil, que estos 19 mil millones (de los certificados bursátiles), se utilizarían poco más de 16 mil millones para pagar la que ya está y así poder mejorar las condiciones; estamos pensando que con esto no comprometeríamos más flujo del estado sino que prácticamente tendríamos el mismo flujo pero le daríamos más viabilidad al estado”, detalló el funcionario estatal.

Señaló que con el refinanciamiento bursátil, se podrán obtener hasta 3 mil millones de pesos de recursos frescos, los cuales podrían ser destinados para las obras prioritarias del Pla Estatal de Desarrollo.

Por su parte la gobernadora María Eugenia Campos, lamentó que actualmente el Gobierno del Estado de Chihuahua paga anualmente 610 millones de pesos de altos intereses, debido a que la pasada administración estatal, contrato créditos a corto plazo de manera irresponsable, pagando intereses muy por arriba de lo normal.

Adelantó que el tema será turnado a la Secretaría de la Función Pública, en donde se realizarán las indagatorias correspondientes, pues reiteró que él trabajo de ella es gobernar, y son las instituciones las que se encargarán de definir la situación de las posibles irregularidades cometidas en las pasadas administraciones.

“Los ahorros que se logren se aplicarán en lo que la gente necesita, repito que no se va a gastar más de lo que se tenga, es decir, no más deuda que no se necesite”, subrayó Campos Galván.

Hizo énfasis en que no habrá ni perdón ni olvido para quienes atentaron contra el estado; esto en referencia a los ex gobernadores chihuahuenses.