“Reforma a la Ley Minera no tiene fundamento”: Especialistas

“Dentro de la Constitución está establecido que el subsuelo es de la Nación. No procede modificar la Ley Minera en ningún aspecto dado que el Gobierno puede decidir a quién le concesiona y a quién no, entonces realmente estos petardos son para llamar la atención, pero no tienen fundamento”, declaró Gabriel Jesús Zendejas Palacios, presidente de Asociación de Ingenieros de Minas Metalúrgicas, Distrito Chihuahua, sobre la reforma a la Ley Minera.

Explicó que hay algunas exploraciones de litio de parte del Servicio Geológico Mexicano, pero que no como algo prioritario en comparación con los minerales básicos como plomo, zinc, cobre, oro y plata; asimismo añadió que realmente los esfuerzos actuales de minería en el estado están enfocados en los polimetálicos y en los materiales industriales.





La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), en torno a la iniciativa para reservar el litio para la nación, consideró que no era necesaria una reforma a la Ley Minera, toda vez que la Constitución establece que todos los recursos minerales son propiedad de la nación. “En la propia Constitución se reserva la extracción y aprovechamiento de algunos minerales, como es el caso de los minerales radiactivos”.

Se destacó además que reservar en este momento el litio de manera exclusiva al Estado, como ocurrió en los ochenta con el uranio, enviará un mensaje negativo a los inversionistas, ahuyentará las inversiones, necesarias para el crecimiento del sector.

La AIMMGM notificó que en México hay 82 localidades o manifestaciones de litio en Sonora, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca y Puebla, pero que sólo hay un proyecto minero con exploración avanzada, que es el de Bacanora, en Sonora.

“En nuestra opinión, el Estado debería enfocar los recursos públicos en la atención de las necesidades de la colectividad; en minería los riesgos son muy altos como para que el Estado asuma dichos riesgos con recursos que podrían emplearse en otras necesidades del país”, añadió la Asociación.





Sobre esta reforma a la Ley Minera, Pablo Méndez Alvídrez, presidente del Clúster Minero (Clumin) Chihuahua, coincidió que no se requería, argumentando que la Constitución “claramente establece que todos minerales son propiedad de la nación, no solamente el litio, sino todos los minerales que se encuentran en el subsuelo son de la nación de acuerdo con el Artículo 27”.

En este sentido, manifestó que reservar el litro de manera exclusiva al Estado puede enviar un mensaje negativo a los inversionistas y que puede ahuyentar a los capitales en el sector, los cuales ya se mantenían a la baja desde hace varios años, por lo que resaltó que ello traería como consecuencia menos empleo, menos recaudación fiscal, y menor crecimiento de las comunidades mineras.

“Tenemos que recordar que en México no existe al día de hoy ninguna mina que produzca litio, éstas se han localizado en arcillas, pero al momento no existe tecnología que pueda hacer rentable la extracción, es decir, sale más caro extraer el litio de estos yacimientos que venderlo”, señaló.

Aparte, recordó que de cada mil proyectos de exploración sobre uno se convierten en mina, lo que quiere decir que el Gobierno invertiría mucho dinero en apostarle a tener alguna mina, esto es, el riesgo es mayor, y que por eso muchas empresas fracasan y sólo pocas son rentables en la industria minera.

Alvídrez recordó que hace más de 40 años se nacionalizó el uranio y que a la fecha México no es un productor de uranio en el mundo, y pronosticó que algo similar es con el tema del litio.

El presidente del Clúster aprovechó para solicitar que se respeten las concesiones ya otorgadas como lo ha prometido el Presidente de la República en varias ocasiones, y ya que las concesiones nuevas puedan traer la limitante de no extraer litio.

“Pero también es muy importante aclarar cuáles son los otros minerales estratégicos porque al dejarlo abierto, como se plantea en esta nueva reforma, se deja abierta bastante incertidumbre de que otros minerales pueden ser nacionalizados como en este caso el litio”, agregó.





Por su parte, Gustavo Ramonet, director de Minería en Chihuahua, se limitó a exponer que el yacimiento principal en tema de litio en Chihuahua es en Madera, y que hay ciertos residuos en Ascensión, Cuauhtémoc y Coyame. “Compartimos un poco de lo que es la estructura geológica o la presencia de litio junto con Sonora en la región”, detalló.

Al ser cuestionado sobre los beneficios que acarrearía esta exploración, Ramonet dijo que como cualquier industria, genera desarrollo y empleos en las regiones, pero que regularmente la exploración tarda alrededor de 10 años, y que a la exploración de litio le faltan entre 5 y 10 años.

Este lunes, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial de reformas a la Ley Minera para reconocer el litio como patrimonio de la nación y declarar como de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento de ese mineral.