Reforma al Poder Judicial Federal es una medida populista: Myriam Hernández

En su calidad de magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Hernández Acosta, calificó como una medida populista la reforma al poder judicial que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quiere presentar antes de que concluya su mandato.

“De tiempo atrás, desde las primeras manifestaciones del presidente, sigo pensando que es un despropósito, que no se construye un buen discurso con eso, es una medida populista contraria a los principios de independencia judicial que hemos venido defendiendo todos los poderes judiciales en todos los estados”, dijo.

Hernández Acosta refirió que a nivel nacional, otras entidades, en específico otras sedes del poder judicial, han estado mostrándose en contra de dicha reforma judicial, por lo que han estado en constante comunicación para poder coordinarse en defensa de la autonomía.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

“Ojalá haya un eco y se tomen medidas en todo el país, pero si esto no sucede, les he comentado y esta es mi postura, creo que no es conveniente ni prudente… estaremos combatiendo este intento en la medida de todas nuestras posibilidades y utilizando todos los recursos legales que hasta el momento nos queden” afirmó.

La magistrada presidenta hizo mención en que no abonaría al tema, el que se busque realizar una consulta pública sobre esta reforma al poder judicial federal, argumentando que, desde un principio, está ya vendría con sesgos y direccionada completamente al discurso y los intereses que está manejando el presidente de la república.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

“Por supuesto que no compartimos porque no es la propuesta adecuada, estoy totalmente de acuerdo que se necesita refrescar y se necesitan reformas, pero no es ese el camino, no es esa la acción que se debe tomar”, dijo en entrevista.

Otro de los puntos que abordó, fue que en dicha reforma estaría contemplado el nuevo mecanismo de elección de magistrado de la Suprema Corte, explicando que no es la manera en cómo sean electos, sino los perfiles que se elijan para ocupar la máxima tribuna del país, ya que ahí se definen situaciones trascendentales para toda la población.