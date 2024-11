Reforma Judicial no abona al combate a la corrupción: Myriam Hernández

La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández Acosta, rechazó que la reducción de la independencia judicial y permitir la intervención directa de los actores políticos en las decisiones judiciales, pueda ayudar a combatir la corrupción.

Lo anterior, en relación a la nueva etapa de implementación en que se encuentra la Reforma al Poder Judicial de la Federación en la que se elegirá en un proceso electoral a los ministros, magistrados y jueces.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Vamos a seguir trabajando con todo nuestro empeño y profesionalismo, hasta el último día que laboremos en esta noble institución, frente a los agresivos embates que representan los actuales momentos que vivimos como juzgadoras y juzgadores”, subrayó.

Chihuahua Advierten diputados panistas sobre riesgos de la Reforma Judicial tras resolución de SCJN

Hernández Acosta reiteró que todos quienes laboran en el Tribunal Superior de Justicia tienen una clara responsabilidad de redoblar su compromiso con la justicia, en un momento crucial para todo el país, ya que enfrenta embates como las conocidas Reforma Judicial y la Reforma de Supremacía Constitucional.

Mencionó que esas reformas amenazan con socavar los cimientos de la democracia y del Sistema de Justicia, pues no se trata sólo de modificaciones, sino que esas reformas tienen el potencial de cambiar radicalmente la forma en que se equilibran los poderes públicos.

“Falsamente estas reformas son presentadas a la sociedad como un intento de combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del Sistema de Impartición de Justicia, pero no se debe ignorar que detrás de esas palabras están latentes los intereses políticos que buscan subordinar al Poder Judicial a los caprichos de unos pocos”, dijo la titular del TSJ.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Hizo énfasis en que esas reformas no sólo no ayudan a combatir la corrupción, sino que el resultado es contrario, pues al quitarles la autonomía a los jueces, se abre la puerta a la influencia y manipulación de quienes deberían estar sujetos a la ley y no por encima de ella.

Lamentó que sea un grupo político el que se encuentra debilitando la Constitución para beneficiarse ellos mismos y quienes buscan gobernar sin restricciones y sin contrapesos para poder implementar la arbitrariedad y el abuso del poder.