Reforma Judicial va a inhibir participación ciudadana: Alejandro Domínguez

El diputado federal por el Distrito 08, Alejandro Domínguez Domínguez, aseguró que, en caso de aprobarse la Reforma Judicial, ésta inhibirá la participación ciudadana en los diferentes procesos electorales, lo cual repercutirá de manera negativa en todas las tomas de decisiones.

Y es que, recalcó que el mecanismo que se plantea en la reforma referente a la elección de los magistrados, jueces y ministros, no es el mejor, dado que no se contempla que los aspirantes realicen campaña, además en las boletas no se mostrarán a los candidatos, sino que la ciudadanía habrá de escribir el nombre, lo cual complicaría y atrasaría el conteo.

Aunado a ello, recordó que el número de cargos a elegir se duplicaría en gran medida, por lo que la ciudadanía no va a conocer realmente a las personas ni las propuestas, además de que la labor para los organismos electorales será aún mayor, lo cual complicaría los procesos. “No estoy menospreciando la capacidad de los mexicanos y de los chihuahuenses, pero sí el mecanismo no es el más adecuado”.

En ese sentido, recalcó que la oposición a nivel federal se mantiene en contra de esta reforma “porque no es una reforma que garantice beneficios para la justicia, no se establecen mecanismos para hacer un justicia más pronta y expedita”.

Agregó que Morena no ha plasmado en sus motivos cuestiones técnicas sobre la reforma, sino políticas, por lo que exigen que se postergue la votación para poder elaborar una mejor reforma. Añadió que ellos como oposición han externado estar a favor de reducir ciertas prestaciones, evitar los excesos, tener mecanismos para abatir la corrupción, entre otras cuestiones para la reforma.

Ante el proceso que sigue en el Congreso de la Unión respecto a este tema, a través de una rueda de prensa hizo un llamado enérgico a los diferentes senadores por Chihuahua a que voten en contra de la Reforma Judicial, así como a la ciudadanía a mantenerse alzando la voz.

Pese a que no con todos los senadores mantiene una relación, los llamó a hacer conciencia y escuchar a toda la ciudadanía; “al senador Corral, aunque no coincido con él en muchas cosas o más bien en nada; al senador Loera; a la senadora Andrea Chávez y desde luego al senador Mario Vázquez, les pido que voten en contra”.

Adelantó que se espera que sea el próximo martes cuando se suba al Pleno del Senado este asunto, por lo que igualmente convocó a todos los legisladores a hacer conciencia, asegurando que incluso hay varios senadores de otras fuerzas ajenas a las de la oposición que no validan la propuesta, por lo que confía en que se puede frenar la reforma.