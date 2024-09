Reforma laboral debería pasar igual de rápido que la judicial, indica exdiputada Susana Prieto

“¿Ya vio usted lo rápido que pasaron la Reforma Judicial una vez que el pueblo de México votó u consumó el Plan? Rapidito iniciaron el trámite…con la misma facilidad pudieran si quisieran aprobar la Reforma Laboral”, externó a través de un video la exdiputada federal, Susana Prieto Terrazas.

De esa manera, reprochó a las autoridades el que sigan postergando la votación del dictamen y que lo hayan usado como campaña electoral cuando no tienen la intención de pasarlo aún teniendo la mayoría en el Congreso federal y en la mayoría de los Congresos locales.

“Pero el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no, y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum ha dicho que no también porque no es prioridad”, lamentó cuestionando a los trabajadores del país si se van a quedar de brazos cruzados ante tal negativa.

Recordó que la Reforma Judicial salió en menos de diez días dejando de manifiesto la urgencia que se tiene, pero subrayó que, al igual que esa propuesta, otra promesa de Morena incluida en el Plan C fue la Reforma Laboral por lo que exigió dejen de postergarla.

Y es que cabe recordar que desde inicios del año el dictamen ya se encontraba listo para su votación en el Pleno tras varios foros realizados en donde se escucharon las diferentes voces; sin embargo, su propio partido Morena optó por bajar el asunto y tomarlo como promesa de campaña aseverando que con la mayoría calificada pasaría más fácil la reforma.

“¿No votamos por un Plan C para reducir la jornada?”, interrogó a los ciudadanos refiriendo que se tiene pendiente la disminución de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, propuesta en la que no solo los partidos de coalición están a favor, sino que también se cuenta con el respaldo de Movimiento Ciudadano, por lo que alcanzar la mayoría calificada no sería problema.

“Se lo dejo de tarea, hay que salir, hay que inundar las calles, hay que decirles a los gobernantes de este país que ayudamos a consumar el Plan C porque queremos la Reforma Laboral”, concluyó.