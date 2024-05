Refrenda Manque Granados su compromiso con la Barra de Arquitectos

La candidata a diputada federal por el Distrito 06, María Angélica Granados Trespalacios, atendió la invitación de la Barra de Arquitectos A.C. con quienes abordó sus propuestas y refrendó su compromiso para defender a Chihuahua.

Lo anterior en el marco de la celebración del 39 aniversario de la Barra de Arquitectos A.C. en donde se destacó la importancia de seguir trabajando juntos, y pidió el apoyo de los asistentes para salir a votar el próximo 2 de junio, por ella y por todos los candidatos de la coalición PAN, PRI y PRD.

Granados Trespalacios destacó que Chihuahua alcanzó el primer lugar en Innovación y Economía según el Instituto Mexicano de Competitividad, además de ser uno de los principales estados en recepción de inversión extranjera a nivel nacional.

Dijo que ésos logros demuestran el compromiso de los gobiernos humanistas de Chihuahua, y la colaboración del sector productivo y la sociedad civil organizada.

“Chihuahua se destaca a nivel nacional e inclusive a nivel internacional, por la articulación de esfuerzos que hay entre el sector productivo, la academia, los organismos de la sociedad civil organizada y el gobierno; en estos casi ocho años que hemos trabajado para el estado y para el municipio, hemos logrado muchas cosas que no hubieran sido posibles sin esta colaboración”, subrayó.

La abanderada por Fuerza y Corazón Por México, pidió a los arquitectos de Chihuahua a seguir apoyando el proyecto del PAN en Chihuahua, ahora en alianza con el PRI y el PRD, para evitar la llegada de Morena a la ciudad, y recordó la eliminación de 109 fideicomisos y el abandono en el que han dejado al estado.

“En el tema de infraestructura la Federación no ha invertido ni un sólo peso en el estado; y lo vemos en las carreteras, lo vemos en los cruces fronterizos, no se ha invertido en infraestructura eléctrica, no se invirtió en infraestructura médica, hospitalaria; por eso quiero ir a la Cámara de Diputados, para poner mi grano de arena y hacer una diferencia, para representar los intereses de ustedes”, enfatizó María Angélica Granados.