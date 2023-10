Regresa la energía eléctrica a la Primaria Madre Patria; ahora no tienen agua

Las niñas y niños de la Escuela Primaria Federal Madre Patria regresaron muy contentos a clases, tras cuatro días de suspensión ante la falta de energía eléctrica. Ahora sufren por la falta de agua, sin embargo, estarán en jornada normal.

El pasado jueves, las madres de familia se manifestaron para exigir una pronta solución, pues desde el lunes quedaron en realizar la reparación por parte de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.

Las madres de familia se reunieron con la directora Arely López Ruiz e incluso formaron una comisión para acudir a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, a fin de solicitar que le dieran prioridad a la reparación del servicio de energía eléctrica en el centro escolar, dado que ya tenían muchos días perdiendo clases.

La directora explicó que alrededor de las 12:00 horas del jueves, empleados de la Comisión Federal de Electricidad llegaron a la escuela tras la denuncia que El Heraldo de Chihuahua publicó.

Los empleados de CFE señalaron que no contaban con reporte alguno sobre la falta de energía eléctrica, por lo que se abocaron a reparar los cables que pendían frente al centro escolar.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo Chihuahua

El supervisor de la CFE les explicó que no contaban con un reporte de la escuela, que había varios folios de viviendas aledañas, por lo que a través de la nota de este rotativo, pudieron ubicar el problema. De la misma manera, les comentaron que el nivel de los cables es más bajo que en otras partes de la ciudad, por lo que la circulación de camiones de grandes dimensiones puede llevarse los cables.

Al interior de la escuela, personal de Servicios Educativos continúa con la reparación del poste. Durante el jueves realizaron una excavación a fin de colocar un ancla para el poste, el cual hoy será espigado, a fin de que vuelva a su posición correcta y no represente un riesgo para la comunidad escolar y vecinal.

Además, se tomó la determinación de clausurar la zona aledaña al poste, a fin de que los estudiantes no circulen por esa área.

Ahora, la escuela no cuenta con agua, ya que no registró presión y el agua no alcanzó a subir a los tinacos y en los bebedores no hay agua para los estudiantes. En algunos salones cuentan con garrafón y en algunos casos los estudiantes llevan su termo, con lo que esperan superar este día de actividades normales.

Aunque ya se reportó la situación, esperan que el Ayuntamiento les envié la pipa, a fin de usar esa dotación de agua para los sanitarios.