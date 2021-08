Regreso de fotomultas requiere gran inversión en tecnología: La Torre

El regreso de las fotomultas de forma simbólica no puede ser una realidad debido a que se tendría que generar una inversión grande en tecnología por parte de la administración o contratar a una empresa particular, lo que requeriría una medida recaudatoria, explicó el diputado Miguel La Torre.

“Nosotros luchamos porque se quitaran las fotomultas. Cada vez que se discutía la Ley de Ingresos y se veía la posibilidad de que regresaran las fotomultas, yo me opuse siempre. No puedo estar de acuerdo con un tema así y si les preguntamos a los ciudadanos van a estar en desacuerdo porque no hay un esquema que te genere certidumbre”, expresó el diputado de Acción Nacional.

Indicó que aunque comprende “el fin noble” con el que el Consejo Consultivo de Vialidad justifica la acción, detalló que el esquema nació rechazado por la ciudadanía desde su primera puesta en marcha en el gobierno de César Horacio D. J., debido a que generaba corrupción, opacidad, abusos para los ciudadanos

Expresó que el hecho de que una máquina sea la que multe, no genera la posibilidad de que el ciudadano pueda dialogar con el agente de vialidad y que se explique si se cometió o no una infracción.

“En unas zonas puedes ir a 70 o 60 kilómetros por hora, si te excedes unos cinco kilómetros y hay un agente de vialidad regulando con una pistola, el agente de Vialidad sabe que hay una flexibilidad”, dijo.

Recordó que en la puesta en marcha del esquema se entregó la operación a una empresa particular, “que lo que buscaba era recuperar inversión y tener un porcentaje de las multas, se generaban multas con fecha adelantada, y eso lo pudimos comprobar en muchos casos”, dijo.

Agregó que el costo de una fotomulta de mil 800 pesos es algo que la mayoría de los ciudadanos no pueden cubrir. Expresó que se viola ese principio de interacción con la autoridad y la garantía de audiencia para poder determinar si fue infracción o no.

“Es mentira que pueden ser simbólicas y no con afán recaudatorio, porque el gobierno del estado no cuenta con la tecnología para brindar ese ejercicio, por lo que se tendría que adquirir cámaras, servidores, centros de mando, para estar permanentemente expidiendo las fotomultas. Gobierno del estado está financieramente colapsado, no tiene la posibilidad de adquirir esta tecnología”, dijo.

Por lo que aseguró que es impensable creer que el gobierno puede asumir el costo y expedir las fotomultas gratis. Señaló que se tendría que contratar a un particular para que se absorba el costo de la tecnología que se tiene que adquirir.