Reinciden en incumplimientos: Monte Xenit ya había sido clausurado desde el derrumbe

El Presidente Municipal, Marco Antonio Bonilla dio a conocer que el Fraccionamiento Monte Xenit ya contaba con una clausura desde que ocurrió el deslave de uno de sus muros durante el mes de septiembre, sin embargo, debido al incumplimiento de reglamentos, este volvió a ser clausurado hasta que las irregularidades sean solucionadas.

De acuerdo con el alcalde, estos incumplimientos se basaron en que la desarrolladora no acató el cese de labores en la zona afectada y los documentos solicitados por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología eran incorrectos, por lo cual, se clausuró en su totalidad el fraccionamiento, hasta que la papelería solicitada en torno a la supervisión de seguridad sea la adecuada.

El edil municipal contó que cuando sucedió el colapso del muro dentro de este fraccionamiento que se ubica sobre la avenida Los Nogales, por las lluvias de inicios de septiembre, se realizó una visita de campo por parte de los inspectores de la Dirección de Desarrollo Urbano quienes

De esta forma, se hizo un acta de notificación hace un mes donde se solicitó a la desarrolladora del fraccionamiento que tomarán las medidas necesarias para la prevención de accidentes y que, una vez cumplidas las medidas para la reparación de los daños, se le informe a la autoridad.

Mientras tanto, las labores de construcción fueron suspendidas debido al área afectada, por lo cual, la desarrolladora no tenía el permiso para seguir construyendo en la zona, hasta que se cumplieran con el reglamento y se garantizara la seguridad de todos.

Así, el desarrollador acudió a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología para ingresar un escrito con la información que se solicitó por parte de la dirección, no obstante, el alcalde comentó que el mismo responsable de la obra fue quien firmó como supervisor de las medidas de precaución.

“Evidentemente esto lo rechazamos y se solicitó por escrito que el ingrese el documento de nueva cuenta, pero que el análisis fuera firmado por un externo a la desarrolladora”, explicó el alcalde que posteriormente acudió el director de la obra con el documento exacto, pero con firma escaneada, por lo que una vez más, se le fue rechazado el documento.

Dentro de la rúbrica para aceptar estos papeles, se encuentra el requisito de llevar el documento original, por lo cual, la dependencia descartó este documento y decidió llevar a cabo una segunda revisión de campo en el fraccionamiento.

De esta forma, al confirmar que no se respetó el estado de suspensión de las obras en la zona afectada, la Dirección de Desarrollo Urbano volvió a suspender y clausurar totalmente el desarrollo de cualquier obra dentro de esta zona, hasta que no se cumpla con los documentos necesarios.

Cabe resaltar que desde el inicio de la construcción de este fraccionamiento los grupos ambientalistas estuvieron protestando, dado a que parte de un cerro tuvo que ser aplanado para su realización, además, alegaban que era peligroso no solo para la fauna y flora del lugar, sino también para los posibles residentes del lugar.

Así, cuando a principios del mes de septiembre cayeron fuertes lluvias en la ciudad durante varios días, se registró que parte de la estructura del fraccionamiento había colapsado por daños originados aparentemente por la precipitación.

La Desarrolladora Dexe comunicó poco después que las lluvias habían causado un aumento en la filtración de agua en el suelo circundante, esto luego de la presión excesiva que dijeron haber causado por las lluvias.

En dicho comunicado, indicaron que el muro que colapsó abarca tres lotes habitacionales y que no había soportado la tensión, pero que el resto de la estructura no muestra señales de daño, lo cual indica que esta falla es localizada y no afecta otras áreas del fraccionamiento, garantizando la seguridad de los posibles residentes.