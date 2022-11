Reitera FGE que caso de exfiscal no afectará proceso contra el exgobernador César D.

Luego de que una jueza de control resolviera imputar por el delito de tortura a Francisco G.A., ex servidor público y uno de los participantes en las investigaciones en torno al grupo de ex funcionarios del gobierno duartista por los delitos de peculado y asociación delictuosa, la Fiscalía General del Estado, indicó que el caso no afectará en el proceso de justicia contra César Horacio D.J.

Al respecto, la FGE aseguró que su combate contra la impunidad y los delitos es frontal y garante de la promoción, respeto y defensa de los derechos humanos, y sin distinción de ningún tipo, permaneciendo apegada al cumplimiento irrestricto de la Ley, informó a través de un comunicado de prensa.

Lo anterior, debido a la reciente detención del exfuncionario Francisco G. A. acusado del delito de tortura, y que ha causado suspicacias sobre si estas violaciones al debido proceso afectarán a las carpetas de investigación de la que, en la administración pasada se denominó Operación Justicia para Chihuahua y que buscaba enjuiciar y sentenciar a los responsables del desfalco millonario que se registró en el gobierno duartista.

“Es importante informar a la opinión pública que las investigaciones que obran en contra del imputado César D. J. continúan y seguirán su curso, de acuerdo con la etapa procesal en la que se encuentra, toda vez que fue vinculado a proceso penal por los delitos de peculado y asociación delictuosa, bajo la medida cautelar de prisión preventiva por un año”, reiteró la FGE.

Hay que recordar, que el Fiscal General, Roberto Fierro Duarte, en entrevista el día de ayer informó que la captura del ex ministerio público, no tiene injerencia y/o afectación alguna con las carpetas de investigación en contra César D. J., pues dijo, la ruta del dinero se tiene bien establecida y esas evidencias son más robustas que cualquier declaración que haya sido obtenida por medio de la tortura.

El Fiscal recordó que la investigación en contra del ex ministerio público se derivó de una denuncia que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que advertía sobre hechos relacionados con tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por servidores públicos; razón por la cual pidió que se informara si existía número de investigaciones, acciones, y si no, tenía que iniciar con los trabajos para indagar.

Fue a la 1:30 de la madrugada de este jueves, cuando una Jueza de Control resolvió con base en la argumentación de la representación social que el imputado Francisco G. A. permanezca en prisión preventiva por su probable responsabilidad del delito de tortura.

“Esto no se trata de revanchismo, ni persecución, es dar cumplimiento a lo establecido en la ley; nuestra misión es brindar justicia a quienes fueron víctimas de la comisión de un delito”, reiteró el Fiscal.

Finalmente, la FGE aseguró que litiga los casos con argumentos sólidos, fehacientes y robustecidos, allegándose de datos de prueba y evidencias; toda vez que se hay declaraciones que están fuera de contexto, con un alto carácter mediático que buscan desvirtuar las acciones realizadas.