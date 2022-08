Reiteran que no se multará a conductores con placas extemporáneas

Reitera Gobierno del Estado que el replaqueo se hace con fines de seguridad y no recaudatorios, por eso no se multará a quienes no hayan realizado el trámite

Nuevamente el Gobierno del Estado, reitera a los ciudadanos que no se estarán aplicando multas a quienes no hayan hecho los trámites de replaqueo y circulen con placas extemporáneas, pues este no se hace con fines recaudatorios, sino de seguridad.

El replaqueo se hace con como parte del programa de actualización del padrón vehicular en el estado, que tiene como finalidad garantizar la paz y la seguridad en el estado.

Esto pues estas nuevas placas, tienen un filtro reflejante y un código de barras con lo que las corporaciones de seguridad pueden tener un acceso inmediato a la información del automóvil que las trae.

Esto tendrá una conexión de manera directa a la Plataforma Centinela, la estrategia de seguridad estatal que será aplicada dentro de poco en Chihuahua.

Con esto será de manera inmediata y podrán obtener información sobre la matrícula, con lo que se puede detectar cuando un vehículo es utilizado para la comisión de un delito, y saber si ésta corresponde con el vehículo que las porta.

Esto concuerda con el director de la Policía Vial, César Komaba, cuando mencionó que los ciudadanos pueden circular tranquilos en sus vehículos de que no van a estar siendo molestados por los agentes de vialidad en el sentido del uso de las placas nuevas.

También recalcó que los oficiales de la Policía Vial, tienen la estricta instrucción de no emprender una cacería en contra de quienes circulen con placas extemporáneas, no estarán cazando guiadores ni vehículos, pero sí se hacen los patrullajes rutinarios para detectar a quienes cometan infracciones.