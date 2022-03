Rendirá informe Ever Avitia

“Nos tocó transitar por tres administraciones de gobierno muy difíciles, donde las prestaciones y pagos al magisterio no fueron pagados a tiempo”, aseguró el maestro Ever Enrique Avitia Estrada, secretario general de la Sección 42 del SNTE, quien el próximo 22 de marzo rendirá informes de gestión.

El líder sindical informó que hasta el momento el Comité Ejecutivo Nacional solo ha emitido la convocatoria para el XI Pleno Seccional Extraordinario a celebrarse el 22 de marzo en el Centro de Convenciones de Chihuahua, por lo que se prevé que al terminó de este se lance la convocatoria para la renovación de la dirigencia sindical, pues es facultad del CEN.

El profesor Avitia señaló que existen varios proyectos para suceder al Comité Ejecutivo Estatal que él lidera, a quienes les pidió hacer una campaña de altura y con miras a la unidad del magisterio y no la división. “Todos han sido respetuosos e institucionales, están trabajando y tienen derecho”.

En entrevista para El Heraldo de Chihuahua comentó que en las secciones sindicales de otros estados que ya han realizado el relevo en la dirigencia, la convocatoria se emitió al culminar el Pleno Seccional por lo que se espera que en Chihuahua se emita a partir del 22 de marzo.

Detalló que en el Pleno rendirá un informe de su gestión y el aspecto financiero. El pleno lo conforman los miembros del Comité Ejecutivo Seccional y los 140 secretarios delegacionales del estado, quienes se encargarán de aprobar la labor desempeñada y los estados financieros, tras la presentación de las auditorias realizadas. Lo que ha pasado en otras secciones del país es que al acabarse el pleno sale la convocatoria, pero esta es facultad del Comité Ejecutivo Nacional.

Respecto a su gestión señaló que el transitar con tres gobiernos estatales distintos no fue sencillo, al final del sexenio de César Duarte se encontraron con problemas económicos severos, donde no se le pago a más de mil 700 maestros y falta de servicio médico a las generaciones de 2014, 2015 y 2016 que se les quería reconocer con 23 horas y se logró el reconocimiento de 33 horas. En esas fechas se adeudaba a más de 500 jubilados el seguro bipartita, falta de prestaciones.

Recordó que por estas situaciones salieron a las calles, tomaron oficinas de Recaudación de Rentas e incluso realizaron un paro de 11 días durante el quinquenio de Javier Corral debido a que se dejaron de pagar varias prestaciones. De ese pliego petitorio se lograron 9 aspectos y quedaron pendientes la Clave L y el Escalafón Horizontal.

Respecto a la Clave L comentó que se encuentra en proceso judicial con 5 laudos a su favor, están en espera de que en próximos días se dé el laudo para la región centro. El Escalafón Horizontal va avanzando. Además dijo que durante su gestión se logró la regularización de directivos, y el Escalafón Horizontal de personal de apoyo que ha beneficiados a cerca de 2 mil 500 agremiados.

“Han sido épocas distintas con gobiernos que ven a la educación con una visión economicista y no por preocuparse de lo académico”, dijo que está situación se vio reflejada con Pablo Cuarón Galindo al frente de la Secretaría de Educación y Deporte, donde se dedicaron a perseguir al magisterio y hasta cesaron a 76 agremiados.

Ahora con María Eugenia Campos Galván se espera que puedan rescatar el sistema de Pensiones Civiles del Estado, donde con Hugo Gutiérrez están atendiendo los casos que se quedaron pendientes y exigiendo que se mejore el servicio médico.

Ever Avitia dijo que PCE no tiene capacidad para reformarse, pues no es factible que los derechohabientes aporten más y menos que se les recorten los beneficios, por ello están analizando la situación con el CEN para coadyuvar en el rescate de PCE.