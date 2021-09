Renuncia Madero al Grupo Parlamentario del PAN en el Senado

El senador por Chihuahua, Gustavo Madero Muñoz, anunció su separación del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, con el fin de sumarse a la propuesta del Grupo Parlamentario Plural, el cual busca estar conformado por senadores emanados de diferentes partidos políticos.

Madero Muñoz dejó claro que la renuncia al GPPAN no es una renuncia al Partido Acción Nacional, en el cual seguirá militando y participando como lo ha venido haciendo.

Subrayó que por el momento no puede proporcionar mucha información sobre la propuesta del Grupo Parlamentario Plural, debido a un acuerdo al que llegaron los senadores que integran esa intención, sin embargo dijo que será este martes cuando se presente la solicitud a la Junta de Coordinación Política del Senado, y posteriormente se pueda informar sobre los detalles de la misma.

“Hemos decidido conformar un Grupo Parlamentario Plural integrado por senadores y senadoras de distintos grupos parlamentarios y sin grupo, que en ejercicio de nuestra independencia buscamos desempeñarnos de manera libre de cualquier formación partidista”, explicó el panista.

Hizo referencia a que la propuesta será analizada en la Jucopo y posteriormente sometida a votación, y añadió que no ve algún inconveniente por el que no se les permita la conformación de esa bancada, pues mencionó que existen grupos parlamentarios con sólo tres senadores y otros sin partido como lo fue es el caso del PES, el cual ya no existe.