Renuncia Mauricio Balderrama al timón de Caudillos Chihuahua

Mauricio Balderrama anunció esta mañana su renuncia al timón de los Caudillos de Chihuahua, argumentando que su decisión fue tomada debido a que “las situaciones complejas han hecho imposible mi estadía: hoy las circunstancias no son las más adecuadas para trabajar con la estabilidad y coordinación ideal, por ello también la posterior decisión del equipo de no contar más conmigo”, dijo en un comunicado.

El afamado entrenador fue parte del proyecto Caudillos a partir de 2019 en que comenzó su participación en la Liga de Futbol Americano de México (FAM), pero que luego y tras una primera temporada interrumpida por la pandemia del Covid 19, ya no volvió a los emparrillados.

“De manera formal informo mi decisión de no continuar como head coach, situaciones complejas han hecho imposible mi estadía”, expresó.

“Me entristece no pode disfrutar de la próxima temporada, siempre he dicho y diré que ha sido un privilegio el haber podido disfrutar esta increíble experiencia con mis jugadores a los que con orgullo llamo, mis hijos”.

“Me voy contento con el trabajo realizado, he dado el máximo cada día, con la mayor honradez y dedicación posible, quiero agradecer a todas las personas que desde el primer día me han ayudado a llevar a cabo mi trabajo, a los medios de comunicación el trato y la relación que hemos tenido, a las autoridades que han estado presentes a cada paso, a mi familia y a mis amigos que han estado siempre ahí, me siento tan afortunado por tenerlos a mi lado y sobre todo a ustedes, esa afición que inunda de alegría el estadio y con sus mensajes de apoyo, interés y cariño hacen que todo valga la pena”, añadió.

Hasta el momento, la directiva de Caudillos no se ha pronunciado al respecto y no se sabe aún quien será el entrenador que tome las riendas del equipo.