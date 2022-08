Renuncia Ricardo Tuda a Transporte; regresará a su despacho

Ricardo Tuda Vargas, renunció a la titularidad de la Subsecretaría de Transporte del Gobierno del Estado, por motivos relacionado directamente con su ámbito profesional, pues regresará a dirigir su despacho de abogados.

El abogado comentó que se va satisfecho, pues en el momento en que tomó las riendas de la entonces Dirección de Transporte, ese departamento se encontraba con serios problemas de operación, incluso, señaló que el único presupuesto existente, era para la nómina de la escasa plantilla laboral.

En este sentido explicó que, mediante el trabajo constante, se logró dejar una dependencia que pasó al estatus de subsecretaría, se desincorporó de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y regresó a la Secretaría General de Gobierno.

Asimismo, destacó que deja el cargo, con una Ley General de Transporte para el Estado de Chihuahua, la cual pone orden y trae modernidad a todo el transporte de Chihuahua, no sólo al transporte público, sino a los taxis, transporte de carga, entre otros.

“Me voy totalmente agradecido por las oportunidades que se me brindaron, considero que no hay mayor problema en que logren designar a un sucesor que tenga la capacidad para tomar la rienda, y porque no, muchísimo más capacidad que la de un servidor; fue aceptada mi renuncia y quedo muy agradecido con todas las personas con las que conviví”, subrayó Tuda Vargas.

Reiteró que al principio la Dirección de Transporte estaba disminuida y desordenada, por lo que desde un principio se le planteó a la gobernadora María Eugenia Campos, que se le diera el nivel que amerita una dependencia que se encarga de un tema tan importante como es el del transporte, lo que fue aceptado por la jefa del Ejecutivo estatal, quien apoyó en todo momento el ordenamiento mediante la reforma a la Ley de Transporte.

Destacó que, al subir la dependencia al nivel de subsecretaria, permite ampliar el organigrama y por ende, recibirá un incremento presupuestal de operatividad pero también de inversión para buscar la implementación de tecnologías como cámaras, gps, y los mecanismos que permitan contar una inspección adecuada del transporte.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Con esa ley se generaron las basases para poder implementar por fin, verdaderamente el cambio, la modernización, la mejora del sistema, sobre todo en Ciudad Juárez en donde se vive un grave problema con el sistema de transporte”, enfatizó Ricardo Tuda Vargas.

Añadió que la relación con la gobernadora María Eugenia Campos y el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, se encuentra bastante firme, por lo que subrayó que no se desentiende de la dependencia, sino que seguirá trabajando de manera minuciosa en el proceso de entrega recepción, para dejarle el mejor escenario posible a la persona que se designe para ocupar dicho cargo.