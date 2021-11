Renuncian Pablo Héctor, Roberto Siqueiros y Tania Belkotosky a cargos en el TSJ

En Sesión Pública extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Magistrado Presidente de este órgano, Pablo Héctor González Villalobos, así como el Magistrado Consejero de la Judicatura, Roberto Siqueiros Granados y la Secretaría General Tania Belkotosky Estrada, presentaron su respectiva renuncia ante este pleno.

El primero de ellos fue el Presidente Pablo Héctor, quien sometió a votación su cargo como Presidente del Poder Judicial del Estado, el cual fue votado por unanimidad, al igual que su renuncia al cargo como Consejero de la Judicatura.

“Por motivos personales, presento mi renuncia al cargo que amablemente me confirieron como Presidente del Tribunal Superior de Justicia, lo anterior con efectos a partir del 11 de noviembre del 2021, les agradezco su confianza y el apoyo sincero que me brindaron durante mi gestión, me pongo a sus órdenes para seguir construyendo lo mejor para el Poder Judicial” comentó el Magistrado Pablo Héctor.

Al terminar su intervención, el Magistrado Luis Villegas Montes, cuestionó el actuar del Presidente Pablo Héctor, “Nos deja muy mal parados, hay comentarios que van desde la torpeza, hasta la cobardía, hay un rumor que no ha atendido a los medios de comunicación, es aprensión subjetiva, va existir una explicación más amplia, porque se ha generado una polémica en torno a la condición de los magistrados en torno a su renuncia”

Al tomar el turno, el Presidente rechazó los calificativos, y solo argumento que se trata de una cuestión meramente personal, por lo cual negó emitir mayor comentario al respecto.

La tercera votación que se sometió al Pleno, fue la votación de la renuncia del Magistrado Roberto Siqueiros Granados, quien decidió separarse a su cargo en el Consejo de la Judicatura, la cual también argumento era para por atender diferentes motivos personales.

“Por motivos personales presento mi renuncia al cargo, que amablemente me confirieron como Consejero de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado, lo anterior con efectos a partir del 11 de noviembre del presente año, solicito se tenga de conocimiento de mi reincorporación de la Tercera Sala Penal con sede en Distrito Bravos” indicó el magistrado.

El último punto que se sometió a votación del pleno, fue la renuncia de Tania Belkotosky Estrada quien es la Secretaría General del, quien desde el año 2018 cubría ese cargo y misma que regresará como Secretaria de Sala adscrita a la Quinta Sala Penal del mismo órgano judicial, con efectos al 11 de noviembre del 2021.