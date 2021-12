Replaqueo costará 600 pesos; 400 con pronto pago

El costo del replaqueo será de 600 pesos, con un incentivo de pronto pago de 200 pesos, es decir, costará a los chihuahuenses 400 pesos, obtener las nuevas que se plantean para el 2022, así lo explicó el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo.

Lo anterior en dado caso de que el Congreso del Estado, apruebe el proyecto de la Ley de Ingresos que fue turnado por el Ejecutivo, para su análisis y aprobación, y en donde se contempla que para el 2022 se realice un canje de placas.

“El replaqueo es un pago adicional a la revalidación, y como se sabe es una obligación que tenemos por norma y que no se hacía desde el 20212; actualmente hay placas circulando por todo el estado varios diseños de placas, lo que no permite que la ciudadanía tenga certeza de saber cuáles placas son vigentes o no, por eso estamos obligados por ley a hacerlo”, explicó el funcionario estatal.

Señaló que en caso de que los diputados aprueben la Ley de Ingresos con todo lo que contempla, incluyendo este replaqueo, se estaría cobrando en el primer trimestre del año, 400 pesos, es decir, prácticamente el costo de los metales.

Cabe mencionar que la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022, contempla una actualización de placas para circulación vehicular, con el que se incrementen los ingresos propios del Gobierno del Estado.