Reportan baja recepción de juguetes en colecta de Bomberos para Día de Reyes

Claudia Domínguez, Patricia Alvarado y Zayra Terán, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Chihuahua, combinan la labor de salvar vidas y sofocar incendios, con reparar, peinar y cambiar la ropa de las muñecas y otros juguetes que se reciben en la colecta anual de juguetes de la corporación para entregarlos el próximo 6 de enero, el Día de los Reyes Magos.

“Estamos separando los juguetes que nos traen. Los invitamos a que sigan trayendo juguetes a las estaciones, para apoyar a esta actividad que realizamos año con año, para lo cual, les pedimos que no sean bélicos, que no utilicen pilas, que estén en buen estado. Entiendo que la situación económica es difícil, por lo que podría ser la causa de que no nos han llegado tantos juguetes como esperábamos. Les pedimos que solo donen lo que nos gustaría que nuestros hijos recibieran”, comentó Zayra mientras cambiaba y peinaba a una de las muñecas donadas.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

El día 6 de enero se entregarán en tres colonias del sur de la ciudad de Chihuahua, en los sectores de Granjas del Cerro Grande, Santa María y El Palmar.

Por su parte, Paty Alvarado, comentó que entre su servicio, lo que hacen es separar, limpiar, peinar muñequitas; además de carritos, figuras de acción.

Chihuahua Obsequian policías municipales despensas, piñatas, juguetes y cenas navideñas

Para realizar las donaciones, se puede acudir a cualquiera de las ocho estaciones del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Chihuahua, que permanecen abiertas las 24 horas de los 365 días del año, donde los elementos podrán recibir los juguetes que se lleven.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Posteriormente, se recogen las entregas de las ocho estaciones, y es en la estación de Bomberos 5, que está en dúo con la Comandancia Sur, donde se realizan los trabajos de reparación. Subrayó que no se reciben ropa ni zapatos, únicamente juguetes de preferencia, nuevos, o en buen estado.

Los juguetes son seleccionados y ordenados por edades, por sexo, y se trasladan con su respectiva clasificación, para hacer la entrega más sencilla.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Por su parte, el subdirector de Bomberos y Rescate de la ciudad de Chihuahua, Juan Manuel Morales, mencionó que se ha visto poca respuesta de los chihuahuenses, pero se espera que pasada la Navidad, cuando las niñas y los niños ya tienen sus obsequios, es cuando los padres de familia los invitan a donar un poco de lo que tienen a quienes están en condiciones menos favorables.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“En estas fechas, del 24 de diciembre al 5 de enero, es cuando más empezamos a recibir juguetes. Tenemos una cantidad aproximada de 350 juguetes, andamos bajos. Pero esta es la dinámica que tenemos todos los años, así funciona. Invitarlos a que les enseñemos a nuestros hijos a ser bondadosos y caritativos de los juguetes que tienen, para que nos ayuden al Departamento de Bomberos, a llevar felicidad a los niños este próximo 6 de enero, en el Día de Reyes”, explicó el subdirector de Bomberos, Juan Manuel Morales.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Indicó que la meta de recolección son mil 500 juguetes, es decir que a poco más de una semana de la fecha límite para donar, se ha recaudado un poco más del 20% del número objetivo.

Juan Manuel Morales destacó que los juguetes deberán ser nuevos o en muy buen estado, en consideración de que son para que los disfruten los niños. También debe cuidar que no sean bélicos, y que no usen pilas para su funcionamiento.