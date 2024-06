Reportan basurero clandestino en terreno baldío de la colonia Dale

Entre ropa, tiliches, cajas, bolsas de basura doméstica y objetos supuestamente robados, son los artículos de los que se compone en su mayoría el basurero clandestino en un terreno baldío en la colonia Dale, donde los vecinos reportaron que cada día crece más, despidiendo olores fétidos y atrayendo maleantes al lugar.

Este basurero clandestino se encuentra las calles 28 y Urquidi, cerca de la vialidad Ch-P al sur de la ciudad, colindando con un canal, el cual también se encuentra atiborrado de basura y es frecuentado por los maleantes de zona, según vecinos de la colonia.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

El terreno se encuentra en su mayoría compuesto por ropa, bolsas de basura que es dejada por varios vecinos y gente fuera de la colonia, según indicó uno de los vecinos, además de artículos que son supuestamente robados de las casas de la zona.

Uno de los moradores de una vivienda que queda frente al terreno comentó que los robos son constantes, despojando a los vecinos de los motores de los aires, medidores, herramienta y cualquier artículo que tengan a simple vista.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

“Ya no puedo, ya me canse de seguir peleando con los malandros de la colonia”, comentó uno de los vecinos, quien les ha pedido a las personas que no tiren basura, pero estos siguen haciendo caso omiso llenando el terreno de sus desechos.

De igual forma, en la zona hay casas que se encuentran abandonadas y al no tener presencia en ellas, los amantes de lo ajeno han asaltado y despojado varios inmuebles de su cableado y todo lo que sea de valor que pueda ser vendido.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Es por esta razón que los vecinos que continúan viviendo en esta zona piden a las autoridades que se hagan cargo de la situación, que a través de patrullas y recorridos les ayuden a evitar que las personas tiren basura y sigan contaminando tanto el terreno como el canal cercano.