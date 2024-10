Reportan basurero clandestino y presencia de plagas en terreno baldío de colonia Sierra Azul

Un terreno baldío en la colonia Sierra Azul ha sido utilizado como basurero clandestino, donde vecinos de la zona y de colonias aledañas han estado depositando sus desechos. Esta situación ha generado no solo malos olores, sino también la aparición de plagas que invaden las viviendas cercanas.

El tiradero se encuentra entre las calles Sierra de la Candelaria y Sierra Azul. La persona que reportó la situación mencionó que posee una casa en renta en la zona, la cual quedó desocupada el pasado domingo. Al visitar el lugar por primera vez en varios meses, descubrió grandes cantidades de basura acumulada cerca de la propiedad.

Ante esto, decidió presentar un reporte a la Dirección de Desarrollo Urbano, quienes respondieron rápidamente y aseguraron que el problema sería solucionado, enviando el reporte a la Dirección de Ecología para que se realicen las labores de limpieza necesarias. Sin embargo, la denunciante expresó su preocupación de que, aunque se retire la basura, esta podría volver a acumularse con el tiempo.

La mujer que decidió hacer pública esta situación aclaró que no reside en la colonia, pero posee una casa que había tenido en renta. Debido a la buena relación con sus inquilinos, no había visitado la propiedad en un año y medio, por lo que no estaba al tanto del problema de basura y plagas hasta que la vivienda fue desocupada el pasado domingo.

Fue durante una visita a la casa entre semana cuando se dio cuenta de que el terreno cercano estaba lleno de basura, incluyendo ropa de todo tipo, cajas de cartón, neumáticos, bolsas de desechos, escombros e incluso artículos electrónicos en mal estado.

En su queja, también señaló que teme que este lugar se convierta en un foco de infección, ya que la acumulación de basura desprende olores nauseabundos, especialmente después de las lluvias. Además, mencionó que en las últimas semanas han detectado la presencia de animales como ratas y garrapatas que se infiltran en las viviendas cercanas.

La denunciante destacó que en varias zonas donde se han acumulado los desechos, se puede ver cómo algunas personas han intentado deshacerse de ellos prendiéndoles fuego, lo que ha provocado incendios que se propagan rápidamente debido a la vegetación seca.

“Nos merecemos una colonia digna, también pagamos impuestos y no es justo que por la responsabilidad de uno la llevemos todos”, sentenció la quejosa. Añadió la mujer que durante la mañana del viernes se comunicó con Desarrollo Urbano, quienes le dijeron que iban a mandar a personal de Ecología para que revisaran la situación y posteriormente, se encargaría de la limpieza.

No obstante, la quejosa señaló que varios vecinos le dijeron que de vez en cuando acude personal de limpieza y retira los desechos, pero al ser los mismos vecinos y gente fuera de la colonia quiénes depositan su basura en el predio, no pasa siquiera una semana para cuando el terreno vuelve a verse como un basurero clandestino.

De esta forma, la quejosa quien dice hablar en nombre de sus vecinos hizo un llamado a las autoridades competentes para que den una solución a esta problemática desde la raíz, no solo que se limpie el terreno, sino que mantengan personal patrullando la zona para que aquellos que sean vistos tirando basura, reciban su respectiva multa por dañar al medio ambiente.