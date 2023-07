Reportan falta de agua en San Gabriel tras manifestación de vecinos en Homero

En la colonia Villa del Rey se reportó el desabasto de agua en muchos de los fraccionamientos, los vecinos comentan que los problemas comenzaron después de la manifestación en la avenida Homero el pasado 29 de junio, donde algunos ciudadanos pidieron una solución para el desabastecimiento de agua en la colonia Revolución.

Los vecinos del fraccionamiento San Gabriel informan que, durante el día variaba la presión llegada a las viviendas, pero no se les iba por completo, y ahora, días después de la manifestación, la presión llega por las tardes, alrededor de las 19:00 horas, mientras que durante el día sale un hilo de agua que no alcanza a llenar los tinacos y no se pueden permitir usar el aire por temor a terminarse el agua que les queda.

Muchas de las personas que viven en esta zona siguen asistiendo a clases, algunos tienen graduaciones cerca, mientras que los padres de familia van a trabajar todas las mañanas, es indispensable ducharse para resistir el calor más tiempo, incluso bañándose de noche en las mañanas antes de las 9:00 uno comienza a sudar.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo Chihuahua

Varios de los vecinos ya han levantado su reporte ante la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, pero al igual que en otras colonias, les informan que eso está en manos de la Comisión Federal de Electricidad: "pero la CFE no regula la presión del agua", comenta molesta una de las vecinas de la colonia Villa del Rey.

Un día después de la manifestación de los vecinos de la colonia Revolución, los fraccionamientos Montecarlo, Villas del Rey y San Gabriel experimentaron una baja repentina en la presión del agua y después un hilo y al final por la tarde les llega media hora de presión, como si les llegara todo o que no les abastecieron durante el día, luego de eso se quedan otra vez sin nada.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo Chihuahua

Allegado a los fraccionamientos antes mencionados, tienen un pozo de agua cercano que llegaba temprano a las viviendas, y sin previo aviso dejó de abastecer, los vecinos de la colonia Villa del real tienen la presunción que les quitaron el agua a ellos para llevarla a la colonia Revolución y que se calmaran, también creen que eso es lo que hacen en cada colonia que se queja.

Como todas las colonias la capital de Chihuahua estos vecinos piden que se les vuelva a abastecer de agua, aunque sea en las mañanas, lo suficiente para que se llenen los tinacos y poder guardar en tambos para las calurosas tardes.