Reportan robo de restos en un nicho del Panteón Municipal 1

Un robo a los nichos del Panteón Municipal 1 fue reportado por parte de los deudos de la señora Márquez, quienes informaron que los restos que descansaban en dicho camposanto fueron hurtados y las autoridades desconocen lo que haya ocurrido con ellos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“En todo el año no nos dejaron entrar al panteón por la pandemia, y el 26 de octubre descubrimos mi papá, mi hermana y yo que al nicho de las cenizas de mi mamá, le faltaba la placa del nombre; esto causó que fueran a reclamar a la administración, donde descubrimos que el 5 o 6 de junio banalizaron y se robaron los restos que había” explicó Grisel Armenta Márquez, hija de la señora cuyos restos fueron sustraídos del nicho.





Horacio Chávez | El Heraldo de Chihuahua





En este sentido, indicó que los encargados no les reportaron lo ocurrido alegando que no era su obligación, así como no dieron información del avance que tenía la investigación en curso por el acontecimiento.

“Pedimos que se abriera el nicho y efectivamente las cenizas de mi mamá no estaban; nosotros investigamos y acudimos a anexar nuestra denuncia con las autoridades, a la denuncia por el vandalismo en el panteón, pero descubrimos que no existía una denuncia previa”.

En este sentido, la señorita Armenta Márquez explicó que solicitaron al supervisor del panteón Eduardo Contreras, que se presentara a dar una explicación de lo ocurrido pero se negó a cooperar, por lo que tuvieron que comenzar con el procedimiento desde cero.

“Tuvimos que llamar a las autoridades para que fuera una patrulla a levantar el reporte, porque no había un reporte previo, y eso lo sabemos porque no tenían el número de expediente que dan cuando ocurren estos percances. Fuimos a poner la queja a Servicios Públicos, en donde el encargado puntualizó que no estaba enterado del percance”.

Por parte de Fiscalía, les explicaron a la familia Armenta Márquez, que ya no es una denuncia por robo, sino por la exhumación del cuerpo y está contra quien resulte responsable, incluyendo a los encargados del panteón.

“Nosotros estamos conscientes de que no vamos a recuperar las cenizas de mi mamá, pero queremos que alguien de la cara, y que nos diga por qué no nos dieron información antes sobre lo ocurrido”, puntualizó.

Agregó que hasta el momento son los primeros que han reportado este hecho, pero que no descartan que existan más familias afectadas a quienes tampoco se les brindó la información sobre lo ocurrido en el mes de junio.