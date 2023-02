Reportan varios incidentes a consecuencia del viento en la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las fuertes ráfagas de viento que se reportan en el municipio de Casas Grandes han dejado cuatro viviendas destechadas, accidentes carreteros en la rúa Panamericana y cierres carreteros a consecuencia de la nieve.

En el primer caso, la unidad de Protección Civil de Casas Grandes informó que ya se reportan cuatro viviendas afectadas por las ráfagas de viento, las cuales quedaron sin techo.

Ante la situación, la Presidencia Municipal de Casas Grandes puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 636 6924055 para cualquier emergencia, además de que pidió a los pobladores quedarse en casa, debido a que se prevé que las ráfagas de viento incrementarán a consecuencia del frente frío 33.

La CEPC informó que se registró un incendio de maleza en el rancho Las Campanas, ubicado a la altura del kilómetro 81 de la carretera Chihuahua a Juárez.

Chihuahua Fuertes vientos en la entidad provocan daños

Además confirmó la volcadura de un tráiler a la cual se sumaron dos volcaduras más de tráileres doble remolque, ello en el kilómetro 71 de la carretera Panamericana.

Se reportan fuertes rachas de viento Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana y Buenaventura

Además en el municipio de Janos se reportó la caída de nieve, lo que ocasionó el cierre del tramo carretero Puerto San Luis.

Protección Civil de Sonora informó del cierre a la circulación en el tramo Puerto San Luis de Janos hacia Agua Prieta en Sonora, donde además se encuentra cerrado el tramo de Cananea, y el entronque a Naco.

La CEPC reporta que hasta el momento no hay personas lesionadas, pero reiteró el llamado a tomar precauciones y no salir de casa si no es necesario.