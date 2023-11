Reportan víctimas que tardan hasta cuatro horas para poner una denuncia en la FGE

Personas que fueron víctimas de diferentes delitos, señalaron un tiempo de espera de hasta 4 horas consecutivas, para poder interponer una denuncia en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, lo cual mantiene inconformes a varios ciudadanos que no pueden avanzar en sus respectivos procesos.

Los usuarios que se contactaron a El Heraldo de Chihuahua, compartieron que desde el día 6 de noviembre, acudieron a interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ubicado en la calle 25 y Avenida Teófilo Borunda, y tardaron cuatro horas para realizar el procedimiento por un robo del que habían sido víctimas.

Sin embargo, al día de hoy (7 de noviembre), solicitaron la presencia de los testigos, quienes tardaron más de 3 horas en ser atendidos, pues señalan que el personal que los atendería, se la pasaban platicando entre los compañeros de área, sin la intención de poder avanzar en los procesos penales.

“No nos atienden, no quieren trabajar, la funcionaria se molestó de hecho por pedirle que, si nos podía atender, los MP están platicando entre ellos y no nos atienden, para levantar una denuncia de robo dure 4 horas, ellos son los que tienen que servir a los chihuahuenses, no servirse de los chihuahuenses” fue el comentario que emitió el señor Roberto, tras haber permanecido varias horas en ser atendido.

Los afectados, comentaron que además de que vienen de ser víctimas en un delito dentro de la ciudad, aún deben enfrentar la prepotencia y la falta de atención que brindan los servidores públicos, lo cual señalan como una acción que fomenta a que las personas no se acerquen con las autoridades a denunciar.

“Piensan que uno no conoce el movimiento, nos trata como si fuéramos nosotros los que ganamos a través de sus impuestos, a través de nuestros impuestos ellos son los que trabajan, deben atender a las personas con calidad y comprensión” agregaron.

Los afectados, solicitaron a los encargados de la Unidad de Robos de la Fiscalía General del Estado, que dieran agilidad a los afectados de las denuncias y aseguran que se inconformaron, que incluso sacaron a uno de los quejosos del edificio público por haber exigido justicia en su carpeta de investigación.