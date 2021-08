Reportó INE un 90 por ciento de casillas instaladas en el estado

El último corte de instalación de Mesas Receptoras por parte del Instituto Nacional Electoral, informó que se había instalado con éxito el 90 por ciento de las casillas.

En lo que corresponde a la ciudad de Chihuahua capital, hasta poco después de las 11:00 horas, se habían instalado 401 de las 435 casillas que corresponden a esta capital.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Alejandro Sherman, fue enfático en explicar que ese corte obedece a los que se reportó durante las visitas a los puntos de votación, por lo que no significa que las casillas faltantes no se encuentren instaladas, sino que aún no se han reportado para el próximo corte.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Cabe mencionar que según datos del propio INE, en los dos Distritos Electorales Federales, con sede en esta ciudad, se instalarían 435 Mesas Receptoras, distribuidas de la siguiente manera, Distrito 06, 220 casillas para dar atención a un listado nominal de 368 mil 152 ciudadanos, mientras que para el Distrito 08 se prevén 215 casillas, para atender a 351 mil 878 chihuahuenses.