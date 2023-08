Reprobable el actuar de AMLO respecto a libros de texto: PRI Estatal

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez, condenó totalmente el actuar que está teniendo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto al tema de los libros de texto para las escuelas primarias.

Y es que recordó que, pese a que el poder judicial le ordenó suspender la distribución de estos nuevos tomos, el mandatario federal ha hecho caso omiso y continúa con la entrega, a fin de que al momento que dé inicio el nuevo ciclo escolar, los alumnos ya cuenten con este material.

Coincidió con otras voces al señalar que estos libros lo que pretenden es adoctrinar ideológicamente a los infantes que cursan algún grado de primaria, lo cual destacó es un "daño brutal a la niñez", pues al enfocarse en ese objetivo, se está afectando el desarrollo necesario ante un mundo tan competitivo.

"No podemos quitar las matemáticas y estar enseñándoles que hubo o no fraude en la primera elección del presidente de la República, no podemos estar hablando de esos temas cuando los niños en el desarrollo del futuro se hablará de inteligencia artificial".

Igualmente, expuso que, pese a que la ciencia y la tecnología son temas indispensables en la educación de este tiempo, son cuestiones que se omiten totalmente en los nuevos libros de texto.

Por lo anterior, respaldo completamente la decisión tomada por la gobernadora, María Eugenia Campos, de detener la distribución de estos libros de texto en la entidad.

Esta situación se dio debido al amparo que han interpuesto diversos grupos de padres de familia, a fin de evitar que ese material llegue a manos de sus hijos y, por el contrario, se garantice una educación de calidad y objetiva.

